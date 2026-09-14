Máte poslední možnost požádat o zasílání valorizačního oznámení na papíře

Oznámení o valorizaci už Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) neposílá automaticky v písemné formě. Majitelé datových schránek je dostávají od úřadu do datovky nebo je dokument k zobrazení také po přihlášení také na ePortálu ČSSZ, odkud jde i vytisknout.
V papírové podobě ho úřad zasílá pouze na žádost s tím, že je pak nutné si hradit poštovné. Výjimku z jeho placení mají klienti ČSSZ narození před rokem 1955, ti ho dostávají bez poplatku. I oni si ale musí požádat, a to prostřednictvím formuláře „Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě" na ePortálu ČSSZ.
Udělat to mohou do konce září, aby dostali do schránky už oznámení o nadcházející lednové valorizaci v roce 2027.
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Pokud byste termín nestihli, přijde vám do schránky dopisem oznámení až pro další rok. (Klienti, kteří o zasílání tištěného valorizačního oznámení už v minulosti požádali, nemusí žádost podávat znovu.)
Tištěné valorizační oznámení můžete získat bezplatně také pokud si pro něj zajdete osobně na okresní správu sociálního zabezpečení.