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Máte poslední možnost požádat o zasílání valorizačního oznámení na papíře

Gabriela Hájková
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Oznámení o valorizaci už Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) neposílá automaticky v písemné formě. Majitelé datových schránek je dostávají od úřadu do datovky nebo je dokument k zobrazení také po přihlášení také na ePortálu ČSSZ, odkud jde i vytisknout. 

V papírové podobě ho úřad zasílá pouze na žádost s tím, že je pak nutné si hradit poštovné. Výjimku z jeho placení mají klienti ČSSZ narození před rokem 1955, ti ho dostávají bez poplatku. I oni si ale musí požádat, a to prostřednictvím formuláře „Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě" na ePortálu ČSSZ.

Udělat to mohou do konce září, aby dostali do schránky už oznámení o nadcházející lednové valorizaci v roce 2027.

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Pokud byste termín nestihli, přijde vám do schránky dopisem oznámení až pro další rok. (Klienti, kteří o zasílání tištěného valorizačního oznámení už v minulosti požádali, nemusí žádost podávat znovu.)

Tištěné valorizační oznámení můžete získat bezplatně také pokud si pro něj zajdete osobně na okresní správu sociálního zabezpečení. 

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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