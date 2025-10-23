Měšec.cz  »  Máte nárok na výměnu bankovky, které kus chybí? Poradí videonávod ČNB

Máte nárok na výměnu bankovky, které kus chybí? Poradí videonávod ČNB

Monika Veselíková
23. 10. 2025
přidejte názor

Sdílet

30.1.23 /3x/ Bankovky, peníze, koruny, pokuta Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Bankovku, které část chybí, v bance vymění, jestliže vám z ní zůstala víc jak půlka. Jak to poznat, poradí nové výukové video centrální banky a speciální mřížky.

Výměna poškozených bankovek i mincí má jasná, zákonem daná pravidla. Pro necelé bankovky přitom platí: náhradu lze poskytnout jen tehdy, pokud má bankovka více než polovinu své původní plochy. Kolik přesně vám z bankovky zbylo, ale nebývá lehké určit. Nově vám s tím pomohou speciální mřížky, které si můžete stáhnout na webu České národní banky.

Jak s mřížkami k jednotlivým bankovkám pracovat, poté zjistíte v instruktážním videu.

Zdroj: Youtube.com

Pokud na základě videa určíte, že máte na náhradu bankovky nárok, můžete se s ní vydat do jakékoli banky či přímo do ČNB. 

Co dělat s jinak poškozenými bankovkami poradí náš článek:

Video je ukázkou z odborného kurzu zaměřeného na rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání či pozměňování, který ČNB pořádá pro takzvané povinné osoby – pokladníky bank nebo třeba zaměstnance směnáren. Od října má novou, kombinovanou formu. Namísto původního dvoudenního kurzu je část převedena do online výuky, při které se účastníci seznámí se základními informacemi, ukázkami a také výukovými videi. Následuje jednodenní prezenční část v ČNB zaměřená na praktickou výuku a práci s ukázkami bankovek a mincí.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 24. 10. 2025

Dále u nás najdete

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Proletěli jsme se v legendárním československém letounu L-39 Albatros

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).