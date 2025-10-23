Máte nárok na výměnu bankovky, které kus chybí? Poradí videonávod ČNB

Bankovku, které část chybí, v bance vymění, jestliže vám z ní zůstala víc jak půlka. Jak to poznat, poradí nové výukové video centrální banky a speciální mřížky.
Výměna poškozených bankovek i mincí má jasná, zákonem daná pravidla. Pro necelé bankovky přitom platí: náhradu lze poskytnout jen tehdy, pokud má bankovka více než polovinu své původní plochy. Kolik přesně vám z bankovky zbylo, ale nebývá lehké určit. Nově vám s tím pomohou speciální mřížky, které si můžete stáhnout na webu České národní banky.
Jak s mřížkami k jednotlivým bankovkám pracovat, poté zjistíte v instruktážním videu.
Pokud na základě videa určíte, že máte na náhradu bankovky nárok, můžete se s ní vydat do jakékoli banky či přímo do ČNB.
Co dělat s jinak poškozenými bankovkami poradí náš článek:
Video je ukázkou z odborného kurzu zaměřeného na rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání či pozměňování, který ČNB pořádá pro takzvané povinné osoby – pokladníky bank nebo třeba zaměstnance směnáren. Od října má novou, kombinovanou formu. Namísto původního dvoudenního kurzu je část převedena do online výuky, při které se účastníci seznámí se základními informacemi, ukázkami a také výukovými videi. Následuje jednodenní prezenční část v ČNB zaměřená na praktickou výuku a práci s ukázkami bankovek a mincí.