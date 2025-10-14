Máte na počítači Windows 10? Poradíme, jak si bezplatně o rok prodloužit jejich podporu

Uživatelé operačního systému Windows 10 přijdou ze strany společnosti Microsoft od zítřka (15. října 2025) o podporu. Znamená to, že už k „desítkám“ nebude poskytována technická pomoc, aktualizace funkcí ani aktualizace zabezpečení. Jednoduše řečeno: operační systém půjde i nadále používat, ale nebude to bezpečné, protože Microsoft podporovaným programům automaticky posílá aktualizace včetně bezpečnostních záplat, bez kterých by mohli program napadnout kyberútočníci.
Pokud máte zařízení se systémem Windows 10, máte dvě možnosti, co teď dělat (pokud si nechcete pořizovat novější počítač s novějším operačním systémem):
- upgradovat bezplatně na verzi Windows 11 , která je novější a tudíž i s podporou od Microsoftu, upgrade je ale možné provést jen na počítačích s Windows 10 verzí 22H2 (ověříte přes Start > Nastavení > Aktualizace & zabezpečení > služba Windows Update a Vyhledat aktualizace) a za podmínky, že váš hardware splňuje aspoň minimální specifikace, aby na něm nový operační systém fungoval,
- využít bezplatně rozšířenou aktualizaci zabezpečení (ESU), která bude chránit vaše zařízení s operačním systémem Windows 10 ještě rok po 14. říjnu 2025.
Program ESU má uživatelům „desítek“ snižovat riziko malwaru a kybernetických útoků, protože jim poskytuje přístup ke kritickým a důležitým aktualizacím zabezpečení (opět pro Windows 10 ve verzi 22H2). Měl by vám tedy poskytnout větší bezpečí, ale nezahrnuje technickou podporu ani jiné typy oprav, vylepšení funkcí či produktů.
Abyste mohli program využít, je nutné se do něj zaregistrovat, kdykoli až do jeho konce, který je plánován na 13. října 2026.
Abyste mohli používat program ESU pro Windows 10:
- musíte používat Windows 10 ve verzi 22H2 Home, Professional, Pro Education nebo Workstations,
- zařízení musí mít nainstalovanou nejnovější aktualizaci Windows,
- účet použitý při přihlášení do zařízení musí být účet správce,
- účet Microsoft nemůže být dětským účtem,
- licence programu ESU pak bude přiřazena k účtu Microsoft použitému při registraci.
Pokud splňujete požadavky, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update. Následně by se měl zobrazit odkaz pro registraci do programu ESU.
Pokud jste do Windows přihlášeni pomocí místního účtu, budete se při registraci do programu ESU muset přihlásit k účtu Microsoft.
Další informace k zániku podpory pro Windows 10 a přechodu na program ESU najdete na webu Microsoft.