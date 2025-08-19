Máte doma vysloužilé baterie? Můžete je snadno a bezplatně poslat k recyklaci

Balíkovna rozšiřuje svou ekologickou službu Rebalík, která díky spolupráci se společností Rema Battery nově umožňuje posílat bezplatně k recyklaci také přenosné vysloužilé baterie. Dosud šly takto odevzdat do recyklace jen vysloužilé elektrospotřebiče.
Přesněji můžete přes Rebalík odeslat:
- běžné tužkové baterie,
- 9V baterie,
- knoflíkové články,
- baterie z mobilů nebo tabletů do 5 kg (u lithiových baterií byste měli např. páskou izolovat kontakty proti zkratu).
Tyto baterie byste neměli házet do běžného odpadu, protože obsahují škodlivé látky (např. těžké kovy nebo kyseliny), které mohou na skládce poškodit životní prostředí.
Nepoškozené staré baterie můžete přes Rebalík poslat bezplatně k recyklaci tak, že je zabalíte do pevného obalu (např. kartonové krabice), a vyplníte objednávkový formulář na webu www.remabattery.cz. Zde získáte tzv. Vratkový kód, který napíšete na balíček a následně ho odnese na pobočku Balíkovny.
- Minimální rozměr zásilky by měl být: 15 × 10,5 cm.
- Maximální rozměr zásilky se musí vejít do rozměru 50 × 50 × 50 cm.
- Hmotnost zásilky by neměla překročit 5 kg.
Baterie odevzdané přes Rebalík budou zpracovány společností Rema Battery, která zajistí jejich recyklaci a znovuvyužití cenných surovin. Kromě životního prostředí tak podpoříte i cirkulární ekonomiku.
Balíkovna službu Rebalík k bezplatnému odesílání vyloužilé elektroniky představila v říjnu minulého roku. Postup pro odeslání je podobný. Starý elektrospotřebič stačí zabalit do krabice, bublinkové obálky nebo tašky a vyplnit formulář na webu www.rebalik.cz. Do e-mailu vám následně přijde odesílací kód a číslo objednávky, kterými zásilku nadepíšete nebo využijete štítek, který najdete v příloze e-mailu. Hmotnost odesílaného balíku by měla být do 15 kg, o maximálních rozměrech do 50 × 50 × 50 cm (včetně).