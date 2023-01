Máte datovou schránku podnikající fyzické osoby? Nemusí vám do ní přijít vše, co úřady posílají

Autor: Depositphotos

Všichni podnikatelé, tedy osoby samostatně výdělečně činné, musí mít od počátku roku 2023 svoji datovou schránku po podnikající fyzické osoby. Kdo ji ještě neměl do této doby zřízenou, o její založení se postará stát, tedy Ministerstvo vnitra. Pokud jste si mysleli, že vám do ní budou chodit od orgánů Finanční správy ČR veškeré zprávy, pak jste na omylu.





Do své datové schránky dostanete jen tu poštu, která má souvislost s vaším podnikáním, jako třeba výzva k podání daňového přiznání k dani z příjmů z podnikatelské činnosti. Upozorňuje na to ve svém sdělení Finanční správa ČR (FS). Ostatní písemnosti, které s vaším podnikáním nesouvisí, vám budou úřady i nadále posílat fyzicky poštou, pokud nemáte zřízenou ještě druhou datovou schránku, tentokrát pro nepodnikající fyzické osoby. Nicméně i tak FS upozorňuje, že způsob doručování můžete změnit.





Jestliže máte zájem o to, aby do vaší podnikatelské datové schránky chodila veškerá „pošta“ od finančního úřadu, pak to musíte svému správci daně sdělit. Pokud máte co do činění s více orgány Finanční správy, pak toto oznámení musíte doručit všem jednotlivým orgánům.