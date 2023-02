Máte daleko na finančák? Daňové přiznání podáte i na městských úřadech

Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Finanční správa se rozhodla ulehčit situaci lidem, kteří potřebují podat daňové přiznání za rok 2022, ale na svoji pobočku finančního úřadu to mají daleko. Úředníci si pro daňová přiznání sami přijedou a budou je vybírat na kontaktních místech v jednotlivých okresech. Většinou se jedná o městské úřady okresích měst, kde budou úředníci čekat v určených hodinách a dnech v zasedací místnosti, aby si od vás daňová přiznání převzali..





Svoji okružní jízdu po regionech zahájí Finanční správa na začátku března. Na webových stránkách Finanční správy se můžete podívat na přesné rozpisy výjezdů pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí, kdy budou pracovníci finančních úřadů čekat právě ve vašem městě.





Pokud této služby nebudete chtít využít, pak musíte daňové přiznání na papírovém formuláři odnést na podatelnu finančního úřadu nejpozději do 3. dubna 2023. Pro podání elektronickou formou platí nejzazší termín o měsíc později, 2. května 2023. Pokud daňové přiznání podáváte prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

„Pro ty, kteří tuto povinnost přece jenom nechají na poslední chvíli, Finanční správa rozšíří úřední hodiny na finančních úřadech poslední týden před zákonnou lhůtou pro podání přiznání. Provoz podatelen územních pracovišť bude zajištěn nad rámec obvyklých úředních hodin v termínu od 27. března do 3. dubna 2023 v čase 8:00 až 17:00 hodin,“ říká zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Rozšířené úřední hodiny budou platit i na pracovištích 2+2, které pracují v tzv. optimalizovaném režimu. Tento režim se týká vybraných 33 poboček finančních úřadů, kde jsou otevírací hodiny 2 dny v týdnu (pondělí a středa) a provoz zajišťují 2 pracovníci správy. Rozsah služeb má zůstat stejný. Vybraná pracoviště 2+2 mohou mít stanovena úřední hodiny odlišně v souvislosti s provozní dobou městských úřadů, ve kterých sídlí.