Mastercard má nového obchodního ředitele pro Česko a Slovensko, stal se jím Tomáš Chumchal

Autor: Mastercard

Obchodním ředitelem společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko se od 1. září 2023 stal Tomáš Chumchal. Bude mít na starosti prodejní strategii a řízení obchodních týmů v obou zemích. Ve společnosti Mastercard pracuje od roku 2021, kdy měl na pozici obchodního manažera zodpovědnost za spolupráci s klíčovými českými bankami.





Tomáš Chumchal vystudoval Technickou univerzitu v Ostravě na Vysoké škole báňské. Poté pracoval 8 let pro společnosti v oblasti technologií a IT, následně přesídlil do Lucemburska, kde řídil obchodní partnerství s předními partnery společnosti Amazon Web Services v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a na Maltě.