Makléři z OK GROUP vstoupili do České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Monika Veselíková
Včera
Kolegové, diskuse, kancelář, porada, nedorozumění Autor: Shutterstock.com

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která sdružuje finančně poradenské společností působící na tuzemském trhu, přijala nového člena – nově své řady rozšíří o českou pojišťovací makléřskou firmu OK GROUP. 

Jsme velmi rádi, že se k nám OK GROUP připojuje. Jde o silnou a stabilní společnost s dlouholetou praxí v pojišťovacích službách. Její zkušenosti a odborná orientace obohatí naši práci, zejména v době, kdy na trhu probíhá řada změn a je potřeba odborný dialog. Vstup nového člena posiluje naši schopnost společně prosazovat témata důležitá pro trh i pro klienty, uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

OK GROUP se zaměřuje na komplexní pojišťovací služby pro firmy, veřejné instituce i občany. Její nabídka zahrnuje pojištění podnikatelů, průmyslových a zemědělských rizik, pojištění vozidel i pojištění měst a obcí, její klienti mohou využít také podporu při sjednání a správě pojistných smluv. 

Asociace má silné odborné zázemí a představuje důležitou platformu pro sdílení zkušeností napříč trhem. Věříme, že naše spolupráce mimo jiné přispěje k posílení role pojišťovacího makléře na finančním trhu, říká Radoslav Kubiš, majoritní akcionář OK GROUP a skupiny OK HOLDING. 

Zapojením do ČASF podle něj firma získá možnost účastnit se odborných pracovních skupin a podílet se na diskusi o aktuálních tématech v oblasti regulace i praxe. Právě reprezentace trhu finančního poradenství při tvorbě nové legislativy je jednou z klíčových aktivit ČASF. Nadto se také dlouhodobě zaměřuje na samoregulaci, vysoký profesní standard a ochranu spotřebitele.

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

