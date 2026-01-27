Měšec.cz  »  Majitelé bytů nemají v praxi možnost vypátrat, jestli u nich má někdo hlášen trvalý pobyt

Majitelé bytů nemají v praxi možnost vypátrat, jestli u nich má někdo hlášen trvalý pobyt

Gabriela Hájková
Včera
Hypotéka, byt, klíče, pronájem, nájem

Vlastníci bytů v praxi nemají možnost se dopátrat informace, zda v pronajímané nemovitosti nemá hlášen trvalý pobyt nějaký bývalý nájemce. Na problém upozornil ombudsman Stanislav Křeček, který tím stát žádá o zlepšení evidence.

Majitelé bytových jednotek, kteří je pronajímají, nemohou svým nájemcům zakázat přihlášení k trvalému pobytu. Křeček poukázal na to, že jde o zákonné právo nájemce. Navíc se k trvalému pobytu může přihlásit i bez vědomí majitele bytu, protože za tímto účelem potřebuje na ohlašovně prokázat jen své právo byt užívat, k čemuž mu stačí i platná nájemní smlouva.

Pokud by však chtěl majitel bytu zkontrolovat, zda v něm není hlášený někdo neoprávněně, nemá tu možnost, protože v současnosti se trvalý pobyt eviduje pouze k domu a ne ke konkrétnímu bytu. 

Získat výpis všech, kteří mají na adrese bytového domu trvalý pobyt, vlastníci bytu nemůžou. Žádat o výpis smí pouze zástupce společenství vlastníků jednotek, shrnul ombudsman, podle kterého se pak v praxi stává, že na adrese bytového domu mají historicky evidovaný trvalý pobyt lidé, o kterých nikdo z obyvatel domu nic neví.

Nájemcům se od letoška zvýšil finanční limit, do kterého platí povinnou údržbu a drobné opravy v bytě, a to na 150 % dosavadního stavu. Jaká jsou pravidla a co dalšího se změnilo?

Nedostupná evidence ale podle něj přidělává starosti i městským a obecním úřadům při správě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (jeden z poplatků za komunální odpad). Tento poplatek by měli platit i vlastníci bytů, ve kterých není nikdo přihlášený. Ačkoliv právní předpisy požadují po vlastnících bytů a městských a obecních úřadech, aby byli schopni jednoznačně určit, zda je někdo v bytě přihlášený, stát jim k tomu nedává žádnou dostatečně spolehlivou, praktickou a efektivní možnost, upozornil Stanislav Křeček.

Ministerstvo financí podle něj v půlce roku 2025 předložilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj záměr vytvořit v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) novou evidenční jednotku „byt“. Vytvoření této datové vrstvy by pak umožnilo zapisovat místo trvalého pobytu přímo ke konkrétnímu bytu. K tomu má však dojít až v horizontu několika dalších let, zdůraznil Křeček, podle kterého je nutné řešit problematiku rychleji a modernizovat zároveň systém evidence obyvatel. 

