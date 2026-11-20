Italská bankovní skupina UniCredit získala souhlas Evropské komise (EK) s plánovaným převzetím kontroly německé Commerzbank. Brusel převzetí schválil bez dalších podmínek 16. 11. 2026. Podle Komise prodej Commerzbank neohrozí hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru.
Italsko-německý obchod má souvislost i s českým bankovním trhem. Commerzbank ke konci září 2026 vlastnila 68,99 % akcií polské mBank, která v Česku působí prostřednictvím organizační složky. Z této vlastnické vazby tak vyplývá, že dokončené převzetí Commerzbank by znamenalo mj. nepřímou změnu kontroly nad mBank.
EK posuzovala především německý trh, kde UniCredit už působí prostřednictvím HypoVereinsbank. Podle Bruselu německým klientům prořád zůstane dostatek konkurenčních bank, a to i u úvěrů pro středně velké firmy. Silnější postavení mají obě banky ve financování zahraničního obchodu, také tam ale podle EK rovněž existuje dostatek alternativních poskytovatelů.
Značka HypoVereinsbank působila i v Česku až do 30. 9. 2001. Následující den se změnila na HVB Bank a poté na UniCredit Bank.
Podle Commerzbank akcionáři nabídli skupině UniCredit k převzetí 17,6 % jejích akcií. Po jejich převedení má italská skupina získat přístup k necelým 50 % hlasovacích práv.
Další vývoj nastal 19. 11. 2026, kdy UniCredit oznámila dohodu s německou vládou. Mezi zveřejněnými závazky je zachování Frankfurtu jako sídla německé části skupiny po případném spojení Commerzbank s HypoVereinsbank, ponechání banky na burze a pokračování spolupráce se zástupci zaměstnanců.
K dokončení transakce ještě zbývají regulatorní kroky. Podle oznámení UniCredit ze 17. 11. 2026 šlo o podmínky týkající se mBank a dalších polských společností, které řeší tamní dohled KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).
Poslední regulatorní souhlas UniCredit podle svého vyjádření ze 16. 11. 2026 očekává do konce měsíce.