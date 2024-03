Mají datovou schránku, ale nepoužívají ji. V každé druhé však čeká zpráva od exekutora nebo berňáku

Autor: Shutterstock

Od začátku roku mají všechny OSVČ ze zákona povinnou datovou schránku. Stát jich podnikatelům založil přibližně 2 miliony, a to nejen OSVČ, ale také spolkům, nadacím a dalším nepodnikajícím právnickým osobám. Více než 450 tisíc povinných uživatelů schránku dodnes neotevřelo, přitom v každé druhé přitom čeká dopis od exekutora nebo z finančního úřadu. Tvrdí to Digitální informační agentura DIA, která je správcem datových schránek.





Pokud jste živnostníci nebo OSVČ a ještě nikdy jste se nepodívali do své datové schránky, je nejvyšší čas tak učinit a mít jistotu, že vám neunikly žádné důležité písemnosti od úřadů. V tomto momentě je v přibližně v polovině z 450 tisíc neotevřených datovek dopis od finančáku nebo exekutora, říká vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.





Podnikatelé by si měli zkontrolovat stav své datovky přes web mojedatovaschranka.cz, kde si vzápětí můžete nastavit avízo o došlé zprávě. Informace o přijatých zprávách vám pak může chodit do e-mailu nebo SMS.

Největší část „nových“ držitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby. Pokud se do ní nepřihlásili, datová schránka se jim automaticky aktivovala 15 dní po doručení přístupových údajů. Zpráva, která přijde do datovky, je pak od 10. dne považována za doručenou a začíná běžet lhůta pro odpověď stanovenou zákonem, to mohou být například pokuty, nedoplatky na daních, sociální pojištění nebo i exekuce.

Doručení do datové schránky má stejný právní účinek jako doručení písemnosti do vlastních rukou adresáta, a to i v případě, že se do datovky nepřihlásíte. Má-li občan datových schránek více, je důležité rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické a podnikatelské osoby.

Lidé si možná řekli, že když si psaní v datové schránce nevyzvednou a nikdy se do datové schránky nepřihlásí, schránka zůstane „mrtvá“, a tím pádem do ní nic nemůže přijít. Je to stejné, jako kdybyste měli schránku na domě a tvářili byste se, že vám do ní nechodí dopisy,“ dodává ředitel DIA Martin Mesršmíd.