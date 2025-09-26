Měšec.cz  »  Limit pro fotovoltaiku bez licence je znovu vyšší

Limit pro fotovoltaiku bez licence je znovu vyšší

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

solární energie Autor: Depositphotos

Spolu s novelou energetického zákona LEX OZE III došlo k dalšímu navýšení limitu, od kterého je nutná licence na výrobu elektřiny i pro toho, kdo vyrábí pro vlastní spotřebu.

Limit se mění v krátké době již po druhé – v roce 2023 došlo k navýšení z 10 kW na 50 kW, nově je hranicí 100 kW. Nově se licence neuděluje pro výrobny s instalovaným výkonem do 100 kW v případě, že je vyrobená elektřina určená k přímému odběru v daném místě nebo k bezúplatnému sdílení. Naopak vždy, bez ohledu na výkon, je licence nutná pro výrobny, které slouží k podnikání, nebo pokud je ve stejném odběrném místě připojená ještě další výrobna. Licenci potřebují také výrobci, kteří na elektrárnu čerpají podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie, shrnuje novinku Jan Šefránek, předseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Fotovoltaické elektrárny do 100 kW se navíc nově považují za drobnou stavbu, takže u nich nebude potřeba stavební povolení ani ohlášení. Pokud tedy jejich instalace neobnáší zásahy do nosné konstrukce, nejde o památku nebo daná stavba není umístěná ve zvláštní chráněné zóně.

Současně ERÚ upozorňuje, že na provoz primárně pro vlastní spotřebu a případné sdílení přebytků, není nutné nahlížet jakožto na podnikání. Pokud provozovatel dodá elektřinu do soustavy občas, spíše nahodile, přičemž měsíční výnosy za ni se pohybují například průměrně v řádu stovek korun, nejedná se podle našeho názoru o podnikání, upřesnil ředitel sekce správních řízení ERÚ Jakub Med.

Pokud vás zajímají příležitosti, které komunitní energetika nabízí, poslechněte si náš podcast s Měšcem v plusu.

O kolik nám zdraží energie, až se zavedou emisní povolenky pro domácnosti?
O kolik nám zdraží energie, až se zavedou emisní povolenky pro domácnosti?
0:00/

Kromě právní úpravy u licencí na výrobu elektřiny novela energetického zákona zavedla také licenci na ukládání elektřiny. Což ovšem neznamená, že by všechna zařízení na akumulaci mohla fungovat jen s licencí. Pokud je zařízení, typicky baterie, připojené prostřednictvím výrobny a jeho instalovaný výkon je maximálně o 20 % vyšší než výkon této výrobny, licence na něj potřeba není.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 26. 9. 2025

Dále u nás najdete

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Jak funguje obnovitelná nafta?

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).