Lidl zavede platby přes Cvak. Stejné řešení už využívá Albert

V prodejnách Lidlu přibude další možnost bezhotovostního placení. Řetězec postupně zavede systém Cvak, který umožňuje zaplatit přímo z bankovního účtu přes mobilní aplikaci banky.
Lidl začne ve svých prodejnách v Česku postupně přijímat platby prostřednictvím systému Cvak. Platební systém Cvak představila Air Bank začátkem roku 2024. Původně byl zaměřený hlavně na drobné podnikatele. V současnosti jej podle provozovatele napřímo používá více než 4000 obchodníků a prostřednictvím platební brány Comgate je dostupný také u dalších 16 tisíc e-shopů.
Cvak funguje na principu přímé platby z účtu na účet, označované také jako A2A. Platba tedy neprobíhá přes platební kartu, ale přímo v mobilním bankovnictví. Podrobnosti o tom, jak přesně bude placení prostřednictvím Cvaku fungovat u pokladen Lidlu, tisková zpráva zatím neuvádí.
Nejde o nahrazování platebních karet, ale o rozšiřování možností, jak mohou zákazníci zaplatit, přičemž volba způsobu bude na nich. Čím více významných obchodníků nabídne vedle karet i tuto možnost, tím přirozenější součástí každodenního placení se stane. Cvak jako etablované české řešení tento vývoj pomáhá urychlovat, říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
Cvak už využívá také supermarket Albert. Tam se platba aktivuje v aplikaci Můj Albert. Při placení stačí naskenovat věrnostní kartu s aktivovanou funkcí a samotnou platbu následně dokončíte v mobilní aplikaci své banky. Platit tímto způsobem lze na klasických i samoobslužných pokladnách.