Lidl nabírá po celém Česku. Za 30 hodin týdně nabízí přes 32 tisíc Kč, po dvou letech ještě víc

Lidl rozjíždí nábor zaměstnanců po celém Česku. Nové lidi hledá do prodejen i logistických center. Nabízí místa prodavačů, vedoucích směn, zástupců manažerů prodejen, skladníků i brigádníků.
Pode nabídky firmy dostane prodavač nebo prodavačka dostane při 35hodinovém pracovním týdnu nástupní mzdu 31 938 Kč měsíčně (hrubého). Po dvou letech se mzda zvyšuje na 35 350 Kč.
Ve skladech Lidl hledá mimo jiné kompletáře. To je skladník, který vychystává a skládá objednávky zboží pro jednotlivé prodejny. U něho je nástupní mzda 32 700 Kč při 30hodinovém pracovním týdnu. Po 2 letech se zvyšuje na 36 200 Kč měsíčně (hrubého).
Součástí nabídky je 30 dní dovolené už od nástupu, ale Lidl rovněž nabízí příspěvek do Cafeterie, kartu MultiSport, příspěvek na penzijní připojištění a stravování. Řetězec hledá rovněž vedoucí směn, zástupce manažerů prodejen a brigádníky.
Lidl v Česku zaměstnává na hlavní pracovní poměr více než 12 000 lidí. V minulém obchodním roce podle firmy obdržel téměř 50 000 žádostí o práci. Za první polovinu letošního obchodního roku se jejich počet blížil 30 000. Společnost v současnosti provozuje v Česku 326 prodejen a 5 logistických center.