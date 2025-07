Lidé v exekuci získají další pomocnou ruku. Cílem je zvýšit počet oddlužení

Přes 220 tisíc lidí v exekuci má podle odborníků potenciál využít oddlužení. Často jim ale brání neinformovanost, případně strach ze složitosti celého procesu. Tyto bariéry chce nyní odstranit nově vzniklá iniciativa Konsorcium dluhových poraden ČR, které propojuje neziskové organizace, stát a odborníky na dluhovou oblast.





V říjnu 2024 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, díky které došlo ke zkrácení doby oddlužení z 5 na 3 roky. Podrobnosti v článku: Osobní bankrot: Dluhů se nově zbavíte za tři roky, výslednou částku ke splacení určí soud

Od tohoto kroku si zákonodárci slibovali větší zájem o insolvence, což se potvrdilo – od října do června 2025 počet návrhů na oddlužení stoupl o 11 %. Skutečný potenciál je ale podle odborníků vyšší.

Ještě letos chce proto Konsorcium dluhových poraden spustit centrální webový rozcestník s přehlednými informacemi, testem způsobilosti k oddlužení nebo kontakty na ověřené poradny.

Chystá také infolinku a osvětovou kampaň zaměřenou na nejčastější bariéry vstupu do oddlužení. Výhledově chce rozšířit síť zapojených poraden do všech krajů tak, aby bylo bezplatné dluhové poradenství s garancí kvality co nejdostupnější.

Naší největší výzvou je malá informovanost o oddlužení a jeho výhodách. Dlužníci stále pociťují silné stigma, obávají se nedostatku příjmu během oddlužení a nemají ani jistotu schválení soudem, vysvětluje Pavla Aschermannová z RUBIKON Centra, předsedkyně Konsorcia.