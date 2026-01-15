Lhůta pro přiznání i splatnost silniční daně končí 2. února 2026. Koho se týká

Předmětem silniční daně jsou pouze vozidla v kategorii N2 a N3 a přípojná vozidla v kategorii O3 a O4. Naopak vozidla do 3,5 tuny se v Česku nezdaňují a není kvůli nim nutné podávat daňové přiznání.
Pokud se vás tato povinnost týká, nejzazší termín, ve kterém byste měli přiznání podat, je pondělí 2. února 2026. Ve stejném termínu je daň také splatná.
Přiznání lze podat jen elektronicky. Finanční správa doporučuje pro vyplnění a podání formuláře využít na portálu MOJE daně daňovou informační schránku (DIS+).
Formulář ale samozřejmě můžete podat také prostřednictvím datové schránky nebo datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.
Elektronická forma podání je u daně silniční povinná. Portál MOJE daně nabízí poplatníkům nástroje, které celý proces výrazně zjednodušují, včetně možnosti předvyplnění údajů z předchozího zdaňovacího období, vysvětluje Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR s tím, že u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy je nutné vyplnit příslušný kód vozidla s označením „V“.
Výše daně se odvíjí od hmotnosti vozidla, počtu a typu závěsu hnací nápravy.
Pro zdaňovací období roku 2025 byla snížena sazba daně u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy. Informace o tomto technickém vybavení bývá uvedena v COC listech vozidel, připomíná Hornochová.
Správu daně silniční zajišťují vybraná územní pracoviště finančních úřadů, která také poskytují informace z daňového řízení. Přehled těchto pracovišť je zveřejněný na internetových stránkách finanční správy.