Levnější spoření na důchod: Jeden z poskytovatelů DIP snižuje poplatek

Klienti investiční platformy Direct Fondee budou platit nižší poplatek za spoření na důchod prostřednictvím Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Společnost, která se zaměřuje na poskytování investic přes ETF, snižuje na svých penzijních účtech roční poplatek z 0,61 % na 0,3 % (vč. DPH).
ETF (Exchange Traded Fund) je typ investičního fondu, který se obchoduje na burze jako akcie. Jde o cenné papíry, jejichž hodnota kopíruje vývoj hodnoty podkladového aktiva, typicky akciového indexu.
Levnější poplatky budou platit noví i stávající klienti.
Změna se bude týkat už vyúčtování za září a platit bude nejen v Česku, ale i na Slovensku a Polsku, kde společnost zvýhodněné investiční účty na důchod také nabízí, uvedla výkonná ředitelka Direct Fondee Laureen Höllge s tím, že poplatky na penzijních účtech se klientům sníží automaticky, aniž by museli o cokoliv aktivně žádat.
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Poplatky u ostatních typů účtů Direct Fondee zůstávají beze změny a jsou ve výši 0,24 % vč. DPH u investičního účtu pro děti, 0,61 % pro studenty a 1,09 % pro standardní účty. Platforma letos zavedla nové úrovně Premium a Platinum, které získávají klienti, jejichž účty u Direct Fondee v součtu překonají určitou hodnotu, nebo ti, kteří investují každý měsíc více než 10 000 Kč. V těmito tarify může poplatek klesnout až na 0,7 %.
Dlouhodobý investiční produkt
Jako DIP totiž označujeme produkty, které stát pro účely spoření na důchod daňově podporuje. Patří sem klasické investiční instrumenty i konzervativnější formy v podobě vkladových produktů. Výběr je na samotném střadateli. S nárokem na vznik daňového zvýhodnění se ale pojí jistá pravidla. Od daňového základ můžete odečíst ročně vklady na (mimo jiné i) produkty DIP až do výše 48 tis. Kč, je ale nutné si DIP sjednat alespoň na 10 let a zároveň ho mít minimálně do 60 let. Abyste neztratili nárok na daňovou výhodu nebo nemuseli dodaňovat případně uplatněné odpočty až deset let zpět, nesmíte z něj vybírat prostředky. Zaměstnavatelé vám navíc mohou na DIP každoročně přispět až 50 tis. Kč. Na rozdíl od spoření na důchod ve třetím pilíři v rámci DIPu nedostáváte státní příspěvky.