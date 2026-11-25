Slevy na jízdném určené pro seniory a studenty by se od července 2027 měly zvýšit z nynějších 50 % na 75 %. Kabinet se na změně dohodl při jednání o rozpočtu. Na informaci, kterou Andrej Babiš uvedl v pořadu Press klub Frekvence, upozornila ČTK. Navýšení slevy zpět na 75 % od příštího července ale sliboval na síti X současný ministr dopravy Ivan Bednárik už letos v únoru. Premiér v pořadu nijak neupřesnil, na kolik opatření vyjde státní kasu.
Bývalý ministr dopravy Martin Kupka rozhodnutí označil za populistické.
Slevy jsem jako ministr snížil na 50 %. Nebylo to populární, bylo to potřeba. Babiš teď miliardy rozdá zpátky, a to v době, kdy jeho vláda zadlužuje zemi rychleji, než člověk mrkne okem! Na slevy nemá peníze v rozpočtu, má je jen na dluh. Studentům tak dnes zlevní jízdenku a účet mu pošle za pár let i s úroky, uvedl na svém profilu s tím, že jde o nákup popularity za peníze, které ještě nikdo nevydělal.
Seniorům nad 65 let a studentům do 26 let stát nyní přispívá na jízdné 50 % z ceny, loni kvůli tomu stát dopravcům kompenzoval náklady ve výši 5 mld. Kč, největší podíl získaly České dráhy. Slevy platí na jízdné v rámci vlakové a meziměstské autobusové dopravy. Slevy v městské hromadné dopravě si jednotlivá města řídí sama.
Slevu na jízdném zavedla Babišova vláda v roce 2018 ve výši 75 % z jízdného. Fialův kabinet ji ovšem označil za nehospodárnou a v roce 2022 snížil na aktuálních 50 %.