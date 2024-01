Letos už velký "techničák" k autu nedostanete. Zůstane jen jediný doklad

Autor: Depositphotos

Od 1. ledna 2024 platí novinka, která se týká technických průkazů. Od tohoto roku už při pořízení nového auta nedostanete velký technický průkaz, místo něj už budete mít k vozu jeden jediný průkaz, a tím je osvědčení o registraci vozidla (ORV).





Stávající doklady, které máte ke svému vozu, zůstávají v platnosti. Velký technický průkaz vám nebude odebrán ani v případě, kdy přijedete na STK ke kontrole. Odevzdáte jej na úřadu až v okamžiku, kdy budete auto převádět na nového majitele.





Naopak doporučujeme na kontroly technický průkaz vozit s sebou s tím, že i když se objeví nesoulad informací s registrem silničních vozidel, technik kontrolu provede, a navíc nafotí technický průkaz do Informačního systému technických prohlídek, a následně dojde zdarma k odstranění nesrovnalostí, říká mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. Možnosti opravit chyby vzniklé ručním vkládám do systému je tak hned několik; slibujeme si do toho vyčištění dat v Registru silničních vozidel, vzniklých ručním zadáváním a migrací dat z různých systémů.

Údaje ke svému vozidlu si můžete zkontrolovat v Registru silničních vozidel, kam se dostanete přes Portál dopravy, Portál občana a nebo na webové stránce dataovozidlech.cz.

Pokud si sami chcete zkontrolovat své údaje v Registru silničních vozidel (RSV), můžete k tomu použít Portál dopravy, Portál občana, web dataovozidlech.cz, případně mobilní aplikaci eTechničák. Pokud v údajích objevíte chybu, která v minulosti vznikla při ručním zadáváním údajů, opraví ji na příslušném úřadě (ORP). V dohledné době však budete moct využít novou službu na Portálu dopravy, kdy bude možné zažádat o bezplatné úpravy v registru silničních vozidel. Postačí k tomu vložit přes Portál dopravy fotografie technického průkazu a úředníci nesprávné údaje v registru opraví.