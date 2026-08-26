Letní brigáda končí. Zkontrolujte si poslední výplatu, může v ní být víc než jen odměna

S koncem prázdnin končí i řada letních brigád. Poslední výplata ale nemusí zahrnovat jen odpracované hodiny. Nárok můžete mít také na příplatky nebo proplacení dovolené.
Odměna za brigádu se obvykle vyplácí v běžném výplatním termínu zaměstnavatele. Pokud tedy odpracujete poslední směnu na konci srpna, peníze můžete dostat až v září.
Poslední výplata by měla zahrnovat všechny skutečně odpracované hodiny, které dosud nebyly vyúčtovány. Brigádník by si proto měl vést alespoň jednoduchý vlastní přehled směn a porovnat ho s výplatní páskou. To je důležité zejména u provozů, kde se směny často mění, prodlužují nebo končí po půlnoci. Ani odměna z dohody nesmí v přepočtu na odpracovanou dobu klesnout pod minimální mzdu, upozorňuje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. V roce 2026 činí minimální hodinová mzda při stanovené čtyřicetihodinové pracovní době 134,40 Kč. Pokud byla sjednána nižší odměna, zaměstnavatel musí rozdíl doplatit.
Také lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) mají nárok na kompenzace za práci v sobotu a neděli, v noci, ve svátek nebo ve ztíženém pracovním prostředí.
Za práci o víkendu a v noci zpravidla náleží příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku, pokud nebyla zákonným způsobem sjednána jiná kompenzace. Při práci ve svátek dostanete odměnu za práci a náhradní volno s náhradou odměny, případně se lze místo volna dohodnout na příplatku nejméně ve výši průměrného výdělku. Jednotlivé nároky se přitom mohou sčítat.
Od roku 2024 mají za stanovených podmínek nárok na dovolenou také lidé pracující na DPP a DPČ. Dohoda musí v daném kalendářním roce trvat nepřetržitě alespoň 28 dní a pro účely dovolené musíte odpracovat nejméně 80 hodin.
Pokud dohoda skončí a část dovolené vám zbývá, zaměstnavatel vám ji musí proplatit. Tato částka se tak může objevit právě v poslední výplatě.
Po skončení brigády se vyplatí pohlídat také potřebné dokumenty. Pokud jste během léta vystřídali více zaměstnavatelů, můžete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech pro roční zúčtování nebo daňové přiznání. U DPČ vám zaměstnavatel při skončení vydá také potvrzení o zaměstnání. U DPP se zápočtový list vydává jen v některých případech.
Potvrzení o zaměstnání a potvrzení o zdanitelných příjmech přitom nejsou stejný dokument. První popisuje pracovněprávní vztah a skutečnosti důležité pro dalšího zaměstnavatele, druhé slouží především pro vypořádání daně. Brigádník proto může potřebovat oba, dodává Jana Jáčová z UOL Účetnictví.