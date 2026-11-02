Letištní salonky i pro hosty nebo osobní asistent. ČSOB představila kartu pro bohaté

Klienti ČSOB s vysokými příjmy mohou nově využít další z prémiových karet. Banka nabízí v rámci ČSOB Private Banking kartu z nejvyšší řady prémiových karet Mastercard. World Legend Mastercard je vyrobena z kovu a má ve svém středu zasazen zirkon.
Kartu mohou získat vybraní klienti Wealth Office ČSOB Private Banking, což je personalizovaná služba ČSOB pro movité klienty s majetkem nad 100 mil. Kč.
S kartou World Legend Mastercard chceme klientům nabídnout opravdu nadstandardní péči, která nekončí u správy majetku, ale provází je i na cestách a v každodenním životě, uvedl Jan Poulík, výkonný ředitel
ČSOB Private Banking.
Karta nabízí např. prémiové služby spojené s cestováním. Konkrétně jde o neomezené vstupy do více než 1700 letištních salonků v programu LoungeKey. Kromě držitelů karty mohou výhodu využít také jejich hosté. Držitelé karet také mohou bez omezení na vybraných mezinárodních letištích využívat přednostní průchod bezpečnostní kontrolou Mastercard Airport Security Fast Track.
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Na cestách mimo EU jim karta poskytne mobilní datové připojení prostřednictvím eSIM ve více než 190 zemích a teritoriích. Karta dále zahrnuje také nadstandardní rodinné cestovní pojištění nebo přístup k zážitkům v rámci Mastercard Priceless.
Držitelům je nonstop dostupná také služba osobního concierge, která funguje jako osobní asistent, který zarezervuje stůl, vyhledá těžko dostupné zboží apod. S kartou mohou držitelé získat také přednostní přístup do oceňovaných a těžko rezervovatelných luxusních restaurací nebo přístup k exkluzivnímu předprodeji vstupenek a přednostní přístup na žádané hudební, divadelní a sportovní akce.