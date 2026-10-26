Léky na předpis doručené do výdejního boxu: Alza testuje novou službu

Zákazníci internetového obchodu Alza.cz si budou moci objednat doručení léků na předpis do Alza boxů. E-shop nyní službu doručení do termo-monitorovaných schránek testuje v pilotním provozu s využitím více než 700 AlzaBoxů v Praze a blízkém okolí. Toto speciální doručení tak zatím nabízí jen vybraným zákazníkům.
Ti mohou službu využít tak, že v mobilní aplikaci Alzy zadají identifikátor svého eReceptu nebo načtou jeho QR kód, zvolí cílový AlzaBox a udělí plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do AlzaBoxu. Lékárník poté zjistí dostupnost léku, výši doplatku a zváží vhodnost asistovaného výdeje.
Farmaceuti přitom mají přístup k lékovému záznamu pacienta, mohou mu poskytnout komplexní poradenství a mají finální slovo v tom, zda je asistovaný výdej vhodný a možný.
Zákazník má k dispozici všechny relevantní informace a může se v případě potřeby obrátit na lékárníka telefonicky anebo e-mailem. Stejně tak může farmaceut v případě potřeby aktivně kontaktovat pacienta, vysvětlil místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.
Léky pak následně Alza doručí do termo-monitorované schránky AlzaBoxu, která nepřetržitě monitoruje úroveň teploty, aby se léčiva neznehodnotila.
Standardní lhůta pro vyzvednutí takové zásilky je 24 hodin. Členové AlzaPlus+ mají toto doručení bez poplatku, pro ostatní stojí 69 Kč.
Naším cílem je usnadnit přístup k lékům lidem, pro které je osobní návštěva lékárny složitá nebo časově náročná. Služba pomůže seniorům, nemocným i vytíženým zákazníkům získat potřebné léky pohodlněji, bez nutnosti dojíždět do lékárny, přičemž samotný výdej vždy probíhá standardně přímo v lékárně, uvedl ke spuštění pilotního provozu Bena.