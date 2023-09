Kyberšmejdi mají novou fintu, jak vás připravit o peníze

Autor: Depositphotos

Počty útoků v online prostoru se meziročně zvyšují. Podle nedávno zveřejněných statistik České bankovní asociace (ČBA) jich bylo za první půlrok více než 30 tisíc. Není se proto čemu divit, že útoky a podvody mají různou formu.





ČSOB nyní varovala před další zjištěnou praktikou kybernetických podvodníků. Někteří z nich se momentálně snaží krást z účtu po malých částkách s nadějí, že si odlivu peněz majitel konta nevšimne a útočníci ho tak stihnou připravit o statisíce.





V našich systémech jsme si všimli nového trendu, kdy se kyberpodvodníci snaží „vysát“ účet klienta po částkách v hodnotě vyšších stokorun až nižších tisíců a věří, že to unikne pozornosti jak klientů, tak detekčních systémů bank. Pro naše systémy ale není výše částky tak podstatná, znaky podvodného jednání na klientově účtu poznáme bez ohledu na výši částky, ubezpečil Petr Vosála, manažer bezpečnosti digitálních kanálů skupiny ČSOB. Bankovním klientům by však poradil, aby si pravidelně kontrolovali pohyby na účtech a v případě, že jim bude něco podezřelé, ihned to ohlásili své bance.

K pokusům o odčerpávání menších částek z účtu dochází podle něj zejména ve večerních a nočních hodinách. I tomuto podvodnému útoku však předchází zcizení přihlašovacích údajů do internetového, případně mobilního bankovnictví. Pozor na falešné odkazy směřující na zdánlivě pravé webové stránky bank. Klient si myslí, že se hlásí do internetového bankovnictví své banky, a přitom předává své přihlašovací údaje podvodníkovi. Podvodníci tyto nebezpečné odkazy posílají stále nejčastěji emailem nebo SMS zprávou, varuje Vosála.

Přečtěte si také: Experti: Největší hrozbou na internetu je uživatel

Protože Policie ČR i banky registrují za loňský i letošní rok rekordní počty kyberzločinů, počty okradených jdou do stovek tisíc a škody přesahují miliardu, ČSOB a Policie ČR proto společně připravili v loňském roce preventivní kampaň s názvem Volač a Klikač. Nově se také zavázali v oblasti kyberbezpečnosti proškolit jeden milion lidí. Formou partnerství se ČSOB přidala také k aktivitě ČBA pod názvem nePINdej!, která formou kybertestu odkrývá nejčastější triky podvodníků.

