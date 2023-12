Kvůli důchodu už na úřad nemusíte. Můžete o něj požádat i online.

Česká správa sociálního zabezpečení spustila od prosince 2023 možnost požádat o důchod pomocí online formuláře. A to jak starobní, tak i invalidní či pozůstalostní. Abyste mohli žádost podat touto cestou, musíte mít zřízenou datovou schránku nebo identitu občana, která vás identifikuje namísto občanského průkazu. To znamená například s využitím eObčanky, bankovní identity, či mobilního klíče eGovernmentu. Případně můžete disponovat také zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.





Samotná žádost o důchod online je na webové stránce ePortálu ČSSZ trochu schovaná mezi ostatními nabízenými službami. Nejrychleji ji najdete buď kliknutím na odkaz v tomto článku, nebo po otevření portálu eportal.cssz.cz. Zde do vyhledávacího políčka s lupou zadáte „žádost o důchod online“, případně si v horní liště rozkliknete záložky Online služby, kde už si pak rolováním po otevřené stránce sjedete až k online žádosti o důchod.





Po přihlášení se do žádosti o důchod automaticky načtou všechny pojistné doby a informace, které o vás ČSSZ eviduje. Poté doplníte ostatní požadované údaje a případně vložíte elektronické originály nebo skeny dokumentů, které jsou nutné pro doložení nároků na důchod a vypočtení jeho výše. V případě naskenovaných dokumentů se může stát, že vás okresní správa v případě pochybností ještě vyzve k převedení dokumentů autorizovanou konverzí, nebo abyste předložili originál či úředně ověřenou kopii v listinné podobě.

Žádost o důchod online je koncipována tak, aby klienta provedla i předdůchodovým poradenstvím. Klient uvidí odhadovanou výši starobního důchodu podle data odchodu do důchodu, které si zvolí, říká ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. Výpočet bude orientační, přesto klient uvidí, co má na výši jeho důchodu vliv. Zjistí si tak, co je pro něj, například s ohledem na datum přiznání starobního důchodu, nejvýhodnější, dodává.

Od rozpracované elektronické žádosti můžete po uložení odejít a dokončit ji jindy, třeba v případě, kdy zjistíte, že vám nějaké dokumenty chybí. Žádost o důchod si můžete vyřídit jak v počítači, tak i v mobilním telefonu nebo tabletu. Po odeslání žádosti dostanete elektronické potvrzení o jejím přijetí. Jak bude probíhat další komunikace, si předem zvolíte. Úřad se vám může ozvat písemně, e-mailem nebo datovou schránkou.

V případě, že budete s žádostí o důchod potřebovat poradit, si budete moct přibližně od poloviny prosince 2023 sjednat online schůzku s pracovníkem ČSSZ. Umožní vám to přímo aplikace žádosti o důchod, kde si zadáte datum a čas podle vlastního výběru. V tento rezervovaný čas se přihlásíte přes své identifikační údaje do ePortálu, kam se připojí i pracovník.