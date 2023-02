Kvůli datovým schránkám zrušil živnost rekordní počet podnikatelů

V říjnu 2022 skočilo s podnikáním 8400 živnostníků, v listopadu už to bylo 11 800 osob a v prosinci dokonce 17 400 podnikatelů. Je to nebývalý nárůst proti předchozím rokům, kdy ohlásilo ukončení živnostenského oprávnění přibližně 4000 lidí měsíčně. Upozornila na to Petra Štěpánová z poradenské společnosti Dun & Bradstreet. Důvodem je zavedení povinných datových schránek.





Podle Štěpánové bývá vždy poslední měsíc v roce vždy nejsilnější, pokud jde o rušení živností. V roce 2021 živnost zrušilo necelých 6100 podnikatelů a v roce 2020 to bylo 6320. Začátkem letošního roku podnikání zrušilo necelých 11 000 živnostníků, toto číslo však ještě není konečné.





Ve srovnání s lety 2020 až 2021 se loni také výrazně zvýšil celkový počet zrušených živností. Zatímco v roce 2020 ukončilo podnikání 44 600 osob, o rok později se jejich počet zvýšil na 47 710 a v roce 2022 to bylo 80 160 živnostníků.

Podle všeho však jde jen o podnikatele, kteří už nějakou dobu svoji činnost nevykonávali. V současné době je v České republice registrováno 2 170 000 živnostníků, ale podle firmy Dun & Bradstreet skutečně aktivně podniká jen cca polovina z nich (1 143 000 lidí). Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou jen „spící“.