Kryptoburzy bez licence musí od července omezit služby. Binance zatím povolení MiCA nemá

Od 1. července 2026 skončí v Česku i celé EU přechodné období pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy podle evropského nařízení MiCA. Burzy, směnárny a další kryptofirmy budou moci služby dál nabízet jen tehdy, pokud mají povolení poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, případně pokud jejich činnost řádně oznámila regulovaná finanční instituce.
Změna se může dotknout i českých klientů zahraničních platforem. Česká národní banka upozornila, že zákazníkům poskytovatele bez potřebného oprávnění může po 1. červenci 2026 hrozit omezení nebo úplné ukončení přístupu ke službám, například k obchodování, úschově nebo směně kryptoaktiv. Klienti tak mohou být nuceni převést kryptoměny k oprávněnému poskytovateli nebo do vlastní peněženky.
Největší pozornost v posledních dnech budí Binance. Burza uvedla, že stáhla žádost o licenci MiCA u řeckého regulátora HCMC a bude hledat povolení v jiném členském státě EU. Do konce přechodného období ale zbývá jen několik dní. Bez povolení nebude moci evropské klienty obsluhovat v běžném režimu.
Nová pravidla dělí trh na licencované instituce a subjekty, které evropské podmínky nesplnily. Pro běžné střadatele to znamená jasnou hranici mezi regulovanou ochranou a rizikem, že ztratí přístup ke svému majetku. Věříme, že státní dohled nakonec přesvědčí i lidi, kteří dosud váhali, protože chtějí mít své úspory v bezpečí, komentuje Martin Košťál, CGO největší české kryptoměnové burzy Coinmate, která jako jedna z devíti subjektů získala povolení od ČNB.
ČNB už dříve oznámila, že obdržela 248 žádostí o povolení podle MiCA. Prvních šest povolení vydala 11. února 2026 a posuzování dalších žádostí pokračovalo podle lhůt stanovených evropskou úpravou. Ještě před přijetím nových pravidel působily v Česku tisíce subjektů na základě volné živnosti. Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu bylo k 1. lednu 2024 v živnostenském rejstříku 22 261 podnikatelů s oborem činnosti „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.
Firmám, které budou po skončení přechodného období nabízet kryptoslužby bez potřebného oprávnění, hrozí správní tresty. ČNB upozornila, že horní hranice pokut přesahuje 100 milionů Kč. Evropská pravidla navíc umožňují sankce odvozené i od obratu společnosti.
Pro investory je nyní klíčové ověřit, s jakou konkrétní společností mají smluvní vztah a zda je uvedena v seznamu oprávněných poskytovatelů. ČNB zdůrazňuje, že ochrana podle MiCA se vztahuje jen na konkrétní společnost se sídlem v EU, která má příslušné oprávnění. Nevztahuje se automaticky na celou skupinu ani na firmy mimo EU.
Licence MiCA zároveň neznamená, že investice do kryptoměn je bezpečná nebo garantovaná. Regulatorní povolení říká především to, že poskytovatel splnil požadavky na řízení rizik, vnitřní kontrolu, organizaci, kapitálové zajištění a ochranu klientských prostředků.