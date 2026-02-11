Měšec.cz  »  Krypto služby v ČR: Centrální banka udělila prvních šest oprávnění podle regulace MiCA

Krypto služby v ČR: Centrální banka udělila prvních šest oprávnění podle regulace MiCA

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

ČNB a Bitcoin Autor: Měšec a DALL-E, podle licence: Public Domain

Centrální banka dnes vydala prvních šest povolení související s nařízením MiCA pro subjekty, které poskytují služby související s kryptoaktivy. Poskytovatelé služeb, kteří povolení získají, následně podléhají jejímu dohledu a jejich činnost se posune směrem k výrazně regulovanějšímu prostředí.

Regulace vychází z evropského nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a především z nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets) o trzích kryptoaktiv (a českého zákona o digitalizaci finančního trhu, který na tyto evropské předpisy navazuje). 

V minulosti bylo možné poskytovat služby spojené s kryptoaktivy jen na základě živnostenského oprávnění. To už bez dalšího ale nějaký čas nešlo. Aby mohli takoví podnikatelé ve své činnosti dlouhodobě pokračovat, museli do konce července 2025 požádat právě o licenci Českou národní banku (ČNB). Během přechodného období, které skončí v půlce letošního roku, ještě mohou svou živnost využívat, ale jen pokud mají o licenci už požádáno. 

Podcast, který se evropské regulace týká, si můžete poslechnout přímo tady:

Regulace kryptoměn: Více ochrání spotřebitele, ale pohřbí spoustu menších hráčů na trhu
Regulace kryptoměn: Více ochrání spotřebitele, ale pohřbí spoustu menších hráčů na trhu
0:00/

Nyní centrální banka žádosti o toto povolení (i od zahraničních subjektů) postupně vyhodnocuje. Zdaleka ne všichni ale povolení skutečně dostanou. Budou proto muset skončit (nebo přerušit, pokud jim licenční řízení dosud poběží) nebo se spojit s větším hráčem, který toto oprávnění už má. Ti, kteří licenci získají, budou moci na jejím základě po oznámení národnímu orgánu dohledu podnikat na celém území EU. 

Od června už bude tyto služby možné poskytovat pouze za podmínky, že je subjekt právnickou osobou a už získal zmíněnou licenci MiCA, kterou centrální banka začíná vydávat. 

Regulace na podnikatele klade vyšší nároky v různých oblastech, například z hlediska výše vlastního kapitálu, jeho oddělení od kapitálu klientů, nebo úrovně odbornosti. Cílem je více chránit majetek spotřebitelů, zajistit stabilitu sektoru, ale zabezpečit i IT infrastrukturu (tím se zabývá DORA).

bitcoin směnárna

Bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu

Vyzkoušej naší bitcoinovou směnárnu přímo na Měšci. Rychlý, bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu za české koruny a na pár kliknutí.

Licenční řízení podle nařízení MiCA je administrativně i odborně velmi náročné. Obdrželi jsme 248 žádostí a každou z nich posuzujeme individuálně a důsledně podle jednotných evropských pravidel. Vydání prvních povolení potvrzuje, že jsme tento mimořádný nápor zvládli při zachování vysokých nároků na kvalitu a ochranu klientů, okomentoval vývoj vydávání licencí Jan Procházka, člen bankovní rady ČNB s tím, že naprostá většina žádostí byla doručena až v závěru července 2025, tedy bezprostředně před uplynutím stanovené lhůty.

V rámci licenčního řízení podle Procházky centrální banka posuzuje samotného poskytovatele služby. Hlavně jeho řízení rizik, vnitřní kontrolní mechanismy nebo organizační a kapitálové zajištění. V rámci EU obdržela česká centrální banka jeden z nejvyšších počtů žádostí o povolení podle nařízení MiCA. 

Subjekty, kterým 11. února 2026 bylo vydáno prvních šest povolení, zatím banka nezveřejnila. To udělá až po nabytí právní moci. Pak budou uvedeny v seznamu regulovaných subjektů na internetových stránkách ČNB.

Regulace kryptoměn: Více ochrání spotřebitele, ale pohřbí spoustu menších hráčů na trhu Přečtěte si také:

Regulace kryptoměn: Více ochrání spotřebitele, ale pohřbí spoustu menších hráčů na trhu

Jako první se ze šesti subjektů, které získaly licenci, přihlásila k novince společnosti Invity, která poskytuje mobilní aplikaci pro investování do bitcoinu a patří do skupiny SatoshiLabs.

Jsme součástí historického momentu, kdy si „kovbojové“ z kryptoměnového světa oblékli saka a vyrazili na jednání s ČNB. Je nečekaně symbolické, že licenci získáváme právě v roce, kdy bitcoin od publikace svého whitepaperu slaví osmnácté narozeniny. Celý trh kryptoaktiv dospívá, otevírá se širším vrstvám lidí a poprvé oficiálně i institucím. Jsem nadšená, že jsme s celým týmem Invity Finance licenci získali a můžeme poskytovat uživatelům aplikaci s nejlepšími strategiemi pro nákup bitcoinu, okomentovala získání licence MiCA Pavla Nýdrle, partner v Invity Finance.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Kontrolní hlášení

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Konec soukromí jak ho známe?

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).