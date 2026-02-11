Krypto služby v ČR: Centrální banka udělila prvních šest oprávnění podle regulace MiCA

Centrální banka dnes vydala prvních šest povolení související s nařízením MiCA pro subjekty, které poskytují služby související s kryptoaktivy. Poskytovatelé služeb, kteří povolení získají, následně podléhají jejímu dohledu a jejich činnost se posune směrem k výrazně regulovanějšímu prostředí.
Regulace vychází z evropského nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a především z nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets) o trzích kryptoaktiv (a českého zákona o digitalizaci finančního trhu, který na tyto evropské předpisy navazuje).
V minulosti bylo možné poskytovat služby spojené s kryptoaktivy jen na základě živnostenského oprávnění. To už bez dalšího ale nějaký čas nešlo. Aby mohli takoví podnikatelé ve své činnosti dlouhodobě pokračovat, museli do konce července 2025 požádat právě o licenci Českou národní banku (ČNB). Během přechodného období, které skončí v půlce letošního roku, ještě mohou svou živnost využívat, ale jen pokud mají o licenci už požádáno.
Podcast, který se evropské regulace týká, si můžete poslechnout přímo tady:
Nyní centrální banka žádosti o toto povolení (i od zahraničních subjektů) postupně vyhodnocuje. Zdaleka ne všichni ale povolení skutečně dostanou. Budou proto muset skončit (nebo přerušit, pokud jim licenční řízení dosud poběží) nebo se spojit s větším hráčem, který toto oprávnění už má. Ti, kteří licenci získají, budou moci na jejím základě po oznámení národnímu orgánu dohledu podnikat na celém území EU.
Od června už bude tyto služby možné poskytovat pouze za podmínky, že je subjekt právnickou osobou a už získal zmíněnou licenci MiCA, kterou centrální banka začíná vydávat.
Regulace na podnikatele klade vyšší nároky v různých oblastech, například z hlediska výše vlastního kapitálu, jeho oddělení od kapitálu klientů, nebo úrovně odbornosti. Cílem je více chránit majetek spotřebitelů, zajistit stabilitu sektoru, ale zabezpečit i IT infrastrukturu (tím se zabývá DORA).
Licenční řízení podle nařízení MiCA je administrativně i odborně velmi náročné. Obdrželi jsme 248 žádostí a každou z nich posuzujeme individuálně a důsledně podle jednotných evropských pravidel. Vydání prvních povolení potvrzuje, že jsme tento mimořádný nápor zvládli při zachování vysokých nároků na kvalitu a ochranu klientů, okomentoval vývoj vydávání licencí Jan Procházka, člen bankovní rady ČNB s tím, že naprostá většina žádostí byla doručena až v závěru července 2025, tedy bezprostředně před uplynutím stanovené lhůty.
V rámci licenčního řízení podle Procházky centrální banka posuzuje samotného poskytovatele služby. Hlavně jeho řízení rizik, vnitřní kontrolní mechanismy nebo organizační a kapitálové zajištění. V rámci EU obdržela česká centrální banka jeden z nejvyšších počtů žádostí o povolení podle nařízení MiCA.
Subjekty, kterým 11. února 2026 bylo vydáno prvních šest povolení, zatím banka nezveřejnila. To udělá až po nabytí právní moci. Pak budou uvedeny v seznamu regulovaných subjektů na internetových stránkách ČNB.
Jako první se ze šesti subjektů, které získaly licenci, přihlásila k novince společnosti Invity, která poskytuje mobilní aplikaci pro investování do bitcoinu a patří do skupiny SatoshiLabs.
Jsme součástí historického momentu, kdy si „kovbojové“ z kryptoměnového světa oblékli saka a vyrazili na jednání s ČNB. Je nečekaně symbolické, že licenci získáváme právě v roce, kdy bitcoin od publikace svého whitepaperu slaví osmnácté narozeniny. Celý trh kryptoaktiv dospívá, otevírá se širším vrstvám lidí a poprvé oficiálně i institucím. Jsem nadšená, že jsme s celým týmem Invity Finance licenci získali a můžeme poskytovat uživatelům aplikaci s nejlepšími strategiemi pro nákup bitcoinu, okomentovala získání licence MiCA Pavla Nýdrle, partner v Invity Finance.