Kromě penzí se příští rok zvýší také příplatky k důchodům. O kolik vzrostou?

Gabriela Hájková
Dnes
kalkulačka, výpočet, statistiky, data, informace, účetnictví Autor: Shutterstock

Příští rok dojde v lednu kromě navýšení všech druhů důchodů řádnou valorizací také k navýšení příplatků k důchodu. Informace vyplývá ze schváleného vládního nařízení

Příplatek k důchodu náleží politickým vězňům a některým jejich pozůstalým (vdovy, vdovci a sirotci). Od začátku příštího roku se příplatky přiznané před 1. lednem 2026 navýší o 2,6 %. Valorizovat se tedy budou stejně, jako procentní výměra důchodů při pravidelné řádné lednové valorizaci.

Lednová valorizace penzí 2026

Připomeňme, že důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a letos činí 4660 Kč měsíčně. Procentní výměra představuje zásluhovou složku penze a zjednodušeně řečeno závisí na tom, jak dlouho jste pracovali a jaké jste měli příjmy (ze kterých se odvádělo důchodové pojištění).

Všechny druhy důchodů, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, které budou přiznané před 1. lednem 2026, se navýší začátkem roku 2026 tak, že:

  • základní výměra důchodu vzroste o 240 Kč měsíčně,
  • procentní výměra důchodu vzroste o 2,6 %.

Základní výměra pro rok 2026 tak bude ve výši 4900 Kč měsíčně. O navýšení penze není nutné žádat, dojde k němu automaticky.

Příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let, se důchod navyšuje o 1000 Kč. Od letošního července platí, že jim doplatek náleží už od 1. dne měsíce, ve kterém mají narozeniny

Při dosažení sta let se penze navýší o 2000 Kč. Výchovné, které bylo v minulých letech valorizováno, od příštího roku bude dosahovat 500 Kč měsíčně a pravidelně už se navyšovat nebude.

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

