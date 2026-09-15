Kratom zdraží a zmizí z e-shopů. Koupíte jej až od 21 let a stát na daních vybere více peněz

Prodej kratomu čeká další zpřísnění. Věková hranice pro jeho nákup se má zvýšit z 18 na 21 let, skončit má internetový prodej a výrobky mají podléhat spotřební dani i vyšší DPH. Kratom přitom už dnes nesmí být v běžných trafikách, večerkách ani prodejních automatech. Novelu schválila vláda, nyní ji čeká projednání v poslanecké sněmovně.
Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách a dalších souvisejících zákonů, která zpřísní pravidla pro prodej kratomu a dalších psychomodulačních látek. Jednou z hlavních změn je zvýšení minimálního věku zákazníků. Kratom si podle návrhu budou moci legálně koupit až lidé od 21 let namísto současných 18 let.
Úplně skončit má také prodej kratomu přes internet a další formy prodeje na dálku. Kratom by tak bylo možné koupit pouze osobně ve specializované kamenné prodejně, která má příslušné povolení, přičemž obchodník bude muset kontrolovat věk zákazníka.
V současnosti prodej na internetu ještě povolený je, ale pravidla jsou už nyní poměrně přísná. Prodejce musí být oprávněn provozovat také specializovanou kamennou prodejnu a při internetovém nákupu musí pomocí elektronické identifikace ověřit (např. Bank ID), že kupující dosáhl požadovaného věku.
Z trafik a automatů už kratom zmizet měl
Novela naopak nepřináší nový zákaz prodeje kratomu v běžných trafikách, večerkách, kioscích nebo prodejních automatech. Takový prodej už zakázaný je.
Kratom a kratomový extrakt jsou od 12. listopadu 2025 zařazeny mezi psychomodulační látky. Ty je podle současných pravidel možné prodávat pouze v prodejně specializované na psychomodulační látky. Běžná trafika nebo večerka proto kratom mezi ostatním sortimentem legálně nabízet nemůže. Pro nakládání s kratomem je navíc potřeba povolení Ministerstva zdravotnictví.
Podej kratomu prostřednictvím prodejních automatů už je výslovně zakázaný
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek stanoví, že psychomodulační látky se prostřednictvím automatů prodávat nesmějí. Pokud tedy někde automat kratom stále nabízí, jde o nelegální prodej (§ 16a, odst. 1d Zákona o ochraně zdraví).
Novela má také zpřísnit podmínky fungování specializovaných prodejen. Jejich výlohy, okna a vstupy mají být zabezpečené proti nahlížení dovnitř a omezené má být také vnější označení provozoven, aby nemělo reklamní či propagační charakter. Obce navíc mají získat možnost regulovat prostřednictvím obecně závazných vyhlášek, kde mohou takové prodejny vznikat, jinými slovy je na svém území budou moci zakázat.
Kratom bude podléhat spotřební dani
Další změnou je zavedení spotřební daně. U běžného kratomu má být 2 Kč za gram nebo mililitr, u koncentrovanějších výrobků, například kratomových extraktů, 10 Kč za gram nebo mililitr. Na nelegální kratom se má vztahovat sazba 20 Kč za gram nebo mililit, tj. v překladu na výrobky bez kolků.
Výrobky s kratomem mají zároveň přejít ze současné snížené 12% sazby DPH do základní sazby 21 %. Povinně budou muset být také opatřeny kolkem, respektive tabákovou nálepkou. Kombinace spotřební daně a vyšší DPH se tak bez pochyb promítne také do koncových cen.
Ministerstvo financí odhaduje, že daňové změny přinesou v prvním roce přibližně 500 milionů Kč do státního rozpočtu. Zhruba 300 milionů Kč má připadnout na spotřební daň a dalších 200 milionů Kč na DPH.
Zpřísnit se mají také požadavky na složení, označování a kvalitu kratomových výrobků, jejich původ a kontrolu jednotlivých šarží. Zvýšit se mají rovněž správní poplatky za povolení k nakládání s psychomodulačními látkami a roční poplatky spojené s provozovnami.
Součástí návrhu jsou i další opatření týkající se psychoaktivních výrobků. Zakázat se má například obohacování technického konopí dalšími látkami nebo prodej vrcholíků technického konopí fyzickým osobám. Běžných zpracovaných výrobků s CBD bez THC, například kosmetiky nebo mastí, se tento zákaz týkat nemá.
Nová pravidla zatím neplatí, následovat bude standardní legislativní proces v poslanecké sněmovně a případně podpis prezidenta. Konečná podoba zákona se tedy ještě může změnit.
|Oblast
|Současná pravidla
|Navrhované změny
|Minimální věk
|18 let
|21 let
|Internetový prodej
|Povolen za přísných podmínek
|Zákaz prodeje
|Kamenný prodej
|Jen ve specializovaných prodejnách s povolením
|Zůstane pouze ve specializovaných prodejnách, jejich režim se ale zpřísní
|Trafiky, večerky a kiosky
|Už nyní zakázán mimo specializované prodejny
|Beze změny, novela pravidla specializovaných prodejen ještě zpřísní
|Prodejní automaty
|Už nyní zakázány
|Beze změny
|Spotřební daň – běžný kratom
|Bez daně
|2 Kč za gram nebo mililitr
|Spotřební daň – koncentrované výrobky / extrakty
|Bez daně
|10 Kč za gram nebo mililitr
|Neokolkovaný výrobek
|—
|20 Kč za gram nebo mililitr spotřební daně
|DPH
|12 %
|21 %
|Kolkování
|Ne
|Povinný kolek
|Vzhled prodejen
|Platí regulace specializovaných provozoven
|Výlohy, okna a vstupy mají být chráněny před nahlížením, omezeno má být propagační označení
|Umístění prodejen
|Regulováno celostátními pravidly
|Obce mají získat možnost regulovat jejich umístění vyhláškou
|Poplatky pro prodejce
|Stávající správní poplatky
|Zvýšené poplatky za povolení a provozovny
|Stav návrhu
|—
|Vláda návrh schválila 14. 9. 2026, nyní jej musí projednat parlament