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Kooperativa zjednodušila pojištění majetku. Pokryje víc nemovitostí a dá se nastavit flexibilněji

Gabriela Hájková
25. 2. 2026
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Škoda, pojištění majetku, vytopený byt, pojištění domácnosti Autor: Shutterstock.com
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Kooperativa zjednodušila své pojištění majetku. V jedné smlouvě umožňuje nově pojistit víc nemovitostí najednou, i když jde o různé druhy (dům, domácnost, garáž, chata), nebo i několik nemovitostí v kombinaci s pojištěním domácnosti. Nezáleží přitom ani na tom, že jednotlivé nemovitosti mají jiné vlastníky.

Nově také Kooperativa umožňuje nastavit spoluúčast jinak u pojistky nemovitosti a jinak u pojištění domácnosti a přímo do smlouvy vypisuje sjednaná rizika a limity, aby je klienti nemuseli nikde hledat. 

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Pojistka nemovitosti nově umí krýt i věci na stavbu a údržbu nemovitosti (např. míchačka, lešení nebo hasicí přístroj). Uhradíme také přiměřené náklady na náhradní ubytování, když nastane škoda, kvůli které není možné v nemovitosti bydlet z bezpečnostních nebo hygienických důvodů, informoval o další novince ředitel Úseku neživotního pojištění Kooperativy Luboš Hudec a dodal, že u pojištění domácnosti už si mohou klienti individuálně nastavit pojistné limity pro stavební součásti, zatímco dříve se odvozovaly jen z celkové pojistné částky. 

Kooperativa také zrušila časovou výluku u pojištění věcí uložených v autě (dříve platila od deseti večer do šesti do rána), takže nyní jsou – vč. sportovní výbavy – kryté nepřetržitě. Zároveň jsme u věcí v autě navýšili limit až na 150 tisíc Kč, dle zvolené varianty, uvedl dále Hudec. 

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Rizika krádeže a vandalismu jsou u pojištění domácnosti také nově dostupné už ve variantě Prima.

Další z novinek se týká rekreačních nemovitostí. Pojišťovna tu nastavila stejné limity a rozsah pojištění, jako u trvale obývané domácnosti. 

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě zase nově Kooperativa umožňuje sjednat samostatně. Pojištění platí pro celý svět a pojištěný je nejen ten, kdo je uvedený ve smlouvě, ale i všichni členové jeho domácnosti. A navíc, zvolený limit už neplatí na jeden rok, ale na každou pojistnou událost zvlášť, dodal závěrem Hudec.  

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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