Kooperativa vyplatí dvojnásobné plnění při infarktu myokardu

Monika Veselíková
5. 5. 2025
infarkt, srdce, bolest Autor: Depositphotos

Zájemci, kteří si nejpozději do 31. července 2025 sjednají u Kooperativy pojištění vážných onemocnění a úrazu v rámci některé z životních pojistek FLEXI, mohou v případě, že by je v budoucnu postihl infarkt myokardu, získat až dvojnásobek sjednané pojistné částky.

Klienti tak mohou navíc získat až 1 mil. Kč. Akce se vztahuje na pojištění dospělého i dítěte a platí pro nové smlouvy i dodatky, popisuje podrobnosti zvýhodněné nabídky Petr Procházka, ředitel úseku pojištění osob pojišťovny Kooperativa.

Podle průzkumu, který si pojišťovna nechala vypracovat společností Ipsos, ví o možnosti pojistit se pro případu infarktu v rámci životního pojištění méně než čtvrtina populace. Snažíme poskytnout klientům maximum informací, včetně prezentace reálných životních případů. Klienti jsou dnes už poučenější, a také náročnější než před 10–15 lety. Nicméně povědomí o důležitosti pojištění vážných chorob stále není dostatečně rozšířené. Věřím, že i tato akce podpoří zájem klientů o kvalitním pojištění přemýšlet, doplňuje Procházka. 

Nezapomeňte: dřív, než si jakoukoli pojistku (u jakékoli pojišťovny) sjednáte, se vždy hodí dobře pročíst pojistné podmínky. Zde najdete zásadní informace o tom, jaký rozsah pojistného krytí pojišťovna nabízí, jaké jsou případné výluky z pojištění – tedy předem stanovené podmínky, dle kterých ztratíte na pojistné nárok. 

Najdete v nich ale i informace o takzvané čekací době – pokud během této doby nastane pojistná událost, pojišťovna vám pojistné nevyplatí. Například v případě infarktu myokardu, respektive vážných onemocnění, pojišťovna Kooperativa uplatňuje čekací dobu 2 měsíce. To znamená, že pokud dostanete infarkt během 2 měsíců od uzavření pojištění, nebudete mít na pojistku nárok.

