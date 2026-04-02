Kooperativa nabízí k pojištění vážných nemocí bonus 500 000 Kč při cukrovce I. typu

Kooperativa od 1. dubna do 30. června 2026 znovu spouští akci k pojištění vážných onemocnění. Klienti mohou při diagnóze cukrovky I. typu získat k pojistnému plnění 500 000 Kč navíc.
Nabídka se týká nově sjednaného Rizikového životního pojištění FLEXI a Životního pojištění FLEXI. Využít ji mohou také lidé, kteří si u starší smlouvy nově doplní pojištění vážných nemocí, pokud ho dosud sjednané neměli. Pro připsání částky 500 000 Kč je zároveň nutné, aby bylo riziko vážných onemocnění pojištěné na limit minimálně 500 000 Kč.
Podmínkou je, aby pojištěný při vstupu do pojištění nebyl starší než 25 let. Pojišťovna akci cílí hlavně na děti a mladé lidi, protože cukrovka I. typu se nejčastěji objevuje právě v dětství nebo dospívání.
Cukrovka I. typu se od cukrovky II. typu liší tím, že nevzniká v souvislosti se životním stylem. Tělo při ní přestane vytvářet inzulin a nemocný si ho musí pravidelně doplňovat.
Dostatečné pojistné plnění může zásadně pomoci zajistit nadstandardní léčbu a ulehčit od některých finančních starostí. Máme zkušenosti s případy, kdy byla tato diagnóza zjištěna ve třech, osmi, ale i osmnácti letech, upozorňuje Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.