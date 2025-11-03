Měšec.cz  »  Kooperativa nabídne dvojnásobné plnění při mozkové mrtvici a novou asistenci pro pozůstalé

Kooperativa nabídne dvojnásobné plnění při mozkové mrtvici a novou asistenci pro pozůstalé

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

2018-12-mozkova-mrtvice-priznaky-lecba.jpg Autor: Redakce

Nabídka dvojnásobného plnění platí pro smlouvy sjednané od 1. 11. 2025 do 31. 1. 2026. Klienti s životní pojistkou či pojištěním soběstačnosti mohou navíc využít novou asistenční službu. 

Dvojnásobné plnění se vztahuje na Rizikové životní pojištění FLEXI a Životní pojištění FLEXI. Klienti se starší smlouvou, která riziko vážného onemocnění nekryje, mohou na vyšší plnění dosáhnout, pokud si ho v uvedeném termínu připojistí. V případě pojistné události muže klient získat až 1 milion Kč navíc, představuje novinku Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.  

Dvojnásobné plnění pojišťovna garantuje po celou dobu platnosti pojištění.  Mozková mrtvice jen v Česku každoročně postihne víc než 30 tis. lidí. Vedle příjmů z nemocenské pak může pojištění dorovnat výpadek příjmů v případě dlouhodobé léčby nebo zajistit nadstandardní léčbu.

Další novinkou je asistence NA BLÍZKU pro klienty, kteří se potýkají se smrtí blízkého člověka. Služba je dostupná na infolince Kooperativy, kde vás speciálně školení průvodci seznámí s tím, co je nutné v takové situaci zařídit. Pomohou i s jednáním s úřady, dědickým řízením, odhlášením energií, přepisem smluv nebo žádostmi o vdovský nebo sirotčí důchod a příspěvky nebo smazáním online profilů. 

Pokud chce mít klient věci v pořádku ještě za života, asistence mu už teď poradí, jak sepsat závěť, promyslet průběh pohřbu nebo vyřešit majetkové záležitosti, doplňuje Procházka. 

Bezplatnou asistenci NA BLÍZKU získávají klienti k Životnímu pojištění FLEXI, Rizikovému životnímu pojištění FLEXI a Pojištění soběstačnosti FLEXI. Může ji využít pojištěný i jeho nejbližší rodina. Asistence bude prozatím platit 2 roky, tedy do konce října 2027.

Řešíte pozůstalost? Poradíme, jak se ruší účet v bance, penzijko i pojištění Přečtěte si také:

Řešíte pozůstalost? Poradíme, jak se ruší účet v bance, penzijko i pojištění

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 3. 11. 2025

Dále u nás najdete

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).