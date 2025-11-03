Kooperativa nabídne dvojnásobné plnění při mozkové mrtvici a novou asistenci pro pozůstalé

Nabídka dvojnásobného plnění platí pro smlouvy sjednané od 1. 11. 2025 do 31. 1. 2026. Klienti s životní pojistkou či pojištěním soběstačnosti mohou navíc využít novou asistenční službu.
Dvojnásobné plnění se vztahuje na Rizikové životní pojištění FLEXI a Životní pojištění FLEXI. Klienti se starší smlouvou, která riziko vážného onemocnění nekryje, mohou na vyšší plnění dosáhnout, pokud si ho v uvedeném termínu připojistí.
V případě pojistné události muže klient získat až 1 milion Kč navíc, představuje novinku Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.
Dvojnásobné plnění pojišťovna garantuje po celou dobu platnosti pojištění. Mozková mrtvice jen v Česku každoročně postihne víc než 30 tis. lidí. Vedle příjmů z nemocenské pak může pojištění dorovnat výpadek příjmů v případě dlouhodobé léčby nebo zajistit nadstandardní léčbu.
Další novinkou je asistence NA BLÍZKU pro klienty, kteří se potýkají se smrtí blízkého člověka. Služba je dostupná na infolince Kooperativy, kde vás speciálně školení průvodci seznámí s tím, co je nutné v takové situaci zařídit. Pomohou i s jednáním s úřady, dědickým řízením, odhlášením energií, přepisem smluv nebo žádostmi o vdovský nebo sirotčí důchod a příspěvky nebo smazáním online profilů.
Pokud chce mít klient věci v pořádku ještě za života, asistence mu už teď poradí, jak sepsat závěť, promyslet průběh pohřbu nebo vyřešit majetkové záležitosti, doplňuje Procházka.
Bezplatnou asistenci NA BLÍZKU získávají klienti k Životnímu pojištění FLEXI, Rizikovému životnímu pojištění FLEXI a Pojištění soběstačnosti FLEXI. Může ji využít pojištěný i jeho nejbližší rodina. Asistence bude prozatím platit 2 roky, tedy do konce října 2027.