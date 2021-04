Kooperativa má akci. Za dodatečné sjednání invalidity dá dvojnásobné plnění

Zatím co při sjednávání pojištění se někteří poradci zaměřují na invaliditu v důsledku úrazu, lidé mají větší strach z spíše z vážných nemocí, jako je rakovina, nebo nemoci nervové soustavy. Vyplývá to z průzkumu Kooperativy, který si nechala agenturou Ipsos zpracovat na na postoje české populace k invaliditě 3. stupně. Probíhal na vzorku 1050 respondentů obecné populace ČR ve věku 18–65 let

„Vážná onemocnění opravdu stojí za 96 % případů invalidity, jen 4 % jsou způsobena úrazem. A u vážných onemocnění je pak celých 36 % případů invalidity 3. stupně způsobeno duševními poruchami a poruchami chování. Jedná se tedy o vůbec nejčastější příčiny invalidity,“ komentuje výsledky průzkumu Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy.

Zajímavým zjištěním je, že duševní nemoci lidé začínají vnímat vážně. ale ne už tak moc možnou invaliditu s nimi spojenou. Například více než polovina dotázaných by neměla problém bavit se o svých psychických problémech s blízkou osobou a třetina i více otevřeně. Pouze 13 % by se konverzaci o tomto tématu raději vyhnulo. I duševní onemocnění je zdravotní problém, stejně jako třeba zlomená noha, a je třeba jej léčit. Pojišťovny by měli pomoci tuto problematiku lépe komunikovat a vysvětlovat. A samozřejmě v konkrétních případech i finančně podpořit případné následky plněním z životního pojištění, je přesvědčený Petr Procházka.

Aby tuto osvětu o pojištění invalidity a zájem o pojištění tohoto rizika Kooperativa podpořila, připravila akční nabídku. Pokud si během ní u Kooperativy pojištění rizika invalidity sjednáte, dostanete jako bonus 2násobné plnění u invalidity 3. stupně, maximálně 1 milion Kč.

Pro koho platí akční nabídka:

Pro nově uzavřené smlouvy,

pro žádosti o změnu a dodatky produktů skupiny FLEXI a NA PŘÁNÍ,

pro dospělé i děti,

sjednané od 1. dubna 2021 do 30. června 2021.

Podmínky:

Sjednaná pojistná částka musí být minimálně 250 000 Kč.

Na oplátku Kooperativa tuto výhodu garantuje po celou dobu platnosti pojištění, a to i v případě změny pojistné částky v průběhu pojištění.