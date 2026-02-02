Měšec.cz  »  Vláda chce zrušit „uzamčení“ v penzijním spoření, tisíce penzistů získají náhradu

Vláda chce zrušit „uzamčení“ v penzijním spoření, tisíce penzistů získají náhradu

Monika Veselíková
Včera
1 nový názor

Sdílet

12.1.26 2*/senior, důchodce, peníze, důchod, penze Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek

Ministryně financí Alena Schillerová na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády oznámila, že koalice umožní starobním důchodcům, kteří od roku 2024 spoří v penzijku bez státních příspěvků, odejít bez sankcí. Zhruba 14 tisíc seniorů pak bude mít nárok na jednorázovou kompenzaci. Státní kasu to bude stát přibližně 60 mil. Kč.

Státní příspěvky na penzijní produkty pro lidi, kteří již mají přiznaný důchod, škrtla vláda Petra Fialy k červenci 2024. Hlavním argumentem bylo to, že spoření ve III. pilíři má sloužit hlavně jako způsob zajištění na stáří pro ekonomicky aktivní lidi, nikoli jako výhodné spoření pro seniory.

Změna přitom dopadla i na smlouvy uzavřené před zavedením této novinky a zhruba 250 tisíc střadatelů tak v penzijních produktech zůstalo de facto uzamčených. Zhruba čtvrt milionu střadatelů stát postaví do velmi nepříjemné pozice. Na jedné straně jim sebere možnost čerpat státní příspěvky, na druhé jim ale neumožní systém opustit, aniž by je za to potrestal, komentoval změnu tehdejší předseda Asociace penzijních společností Aleš Poklop.

Pro zrušení penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření bez sankcí je totiž nutné splnit 2 základní podmínky: dosáhnout 60 let věku a spořit určitý počet let – do roku 2024 stačilo 5 let spoření. V opačném případě šlo o předčasnou výpověď, za kterou střadatel „zaplatil“ navrácením státních příspěvků i případného daňového zvýhodnění.

Ještě citelněji se měla změna dotknout důchodců, kteří s penzijními společnostmi spořili méně než 2 roky. Při ukončení smluv kratších dvou let totiž účastník nedostane vůbec nic, tedy ani své vlastní peníze.

Změnu tehdy výrazně kritizovalo hnutí ANO, jehož poslanci se také u Ústavního soudu domáhali toho, aby se zrušení státních příspěvků týkalo jen nových smluv. Ústavní soud ovšem v lednu 2025 jejich návrh zamítl. Alena Schillerová poté slíbila, že pokud její strana ve volbách uspěje, postará se o nápravu.

Jednorázová kompenzace pro 14 tisíc penzistů

Svůj slib chce nyní splnit prostřednictvím Ministerstva financí, které připraví novelu, jež má zrušit uzamčení 180 tisíc důchodců, kteří si v rámci penzijka spoří i nadále bez státního příspěvku a umožní jim odejít bez sankcí.

Druhým krokem bude jednorázová kompenzace seniorům, kteří z III. pilíře odešli se ztrátou. Podle Schillerové půjde o zhruba 100 klientů, kteří neodspořili ani 2 roky a tedy přišli i o vlastní vložené prostředky a zhruba 14 tisíc klientů, kteří nedodrželi podmínku spoření po dobu 5 let.

Navrácení všech prostředků, o které přišli, proběhne s největší pravděpodobností prostřednictvím penzijních společností na základě žádosti klientů. Náklady penzijním společnostem následně kompenzuje stát, uvedla Schillerová. Celkové náklady pro státní rozpočet přitom odhadla na zhruba 60 milionů Kč.

Nová vláda má první plány, co s důchody. Nejprve chce změnit čtyři věci Přečtěte si také:

Nová vláda má první plány, co s důchody. Nejprve chce změnit čtyři věci

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).