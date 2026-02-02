Vláda chce zrušit „uzamčení“ v penzijním spoření, tisíce penzistů získají náhradu

Ministryně financí Alena Schillerová na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády oznámila, že koalice umožní starobním důchodcům, kteří od roku 2024 spoří v penzijku bez státních příspěvků, odejít bez sankcí. Zhruba 14 tisíc seniorů pak bude mít nárok na jednorázovou kompenzaci. Státní kasu to bude stát přibližně 60 mil. Kč.
Státní příspěvky na penzijní produkty pro lidi, kteří již mají přiznaný důchod, škrtla vláda Petra Fialy k červenci 2024. Hlavním argumentem bylo to, že spoření ve III. pilíři má sloužit hlavně jako způsob zajištění na stáří pro ekonomicky aktivní lidi, nikoli jako výhodné spoření pro seniory.
Změna přitom dopadla i na smlouvy uzavřené před zavedením této novinky a zhruba 250 tisíc střadatelů tak v penzijních produktech zůstalo de facto uzamčených.
Zhruba čtvrt milionu střadatelů stát postaví do velmi nepříjemné pozice. Na jedné straně jim sebere možnost čerpat státní příspěvky, na druhé jim ale neumožní systém opustit, aniž by je za to potrestal, komentoval změnu tehdejší předseda Asociace penzijních společností Aleš Poklop.
Pro zrušení penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření bez sankcí je totiž nutné splnit 2 základní podmínky: dosáhnout 60 let věku a spořit určitý počet let – do roku 2024 stačilo 5 let spoření. V opačném případě šlo o předčasnou výpověď, za kterou střadatel „zaplatil“ navrácením státních příspěvků i případného daňového zvýhodnění.
Ještě citelněji se měla změna dotknout důchodců, kteří s penzijními společnostmi spořili méně než 2 roky. Při ukončení smluv kratších dvou let totiž účastník nedostane vůbec nic, tedy ani své vlastní peníze.
Změnu tehdy výrazně kritizovalo hnutí ANO, jehož poslanci se také u Ústavního soudu domáhali toho, aby se zrušení státních příspěvků týkalo jen nových smluv. Ústavní soud ovšem v lednu 2025 jejich návrh zamítl. Alena Schillerová poté slíbila, že pokud její strana ve volbách uspěje, postará se o nápravu.
Jednorázová kompenzace pro 14 tisíc penzistů
Svůj slib chce nyní splnit prostřednictvím Ministerstva financí, které připraví novelu, jež má zrušit uzamčení 180 tisíc důchodců, kteří si v rámci penzijka spoří i nadále bez státního příspěvku a umožní jim odejít bez sankcí.
Druhým krokem bude jednorázová kompenzace seniorům, kteří z III. pilíře odešli se ztrátou. Podle Schillerové půjde o zhruba 100 klientů, kteří neodspořili ani 2 roky a tedy přišli i o vlastní vložené prostředky a zhruba 14 tisíc klientů, kteří nedodrželi podmínku spoření po dobu 5 let.
Navrácení všech prostředků, o které přišli, proběhne s největší pravděpodobností prostřednictvím penzijních společností na základě žádosti klientů. Náklady penzijním společnostem následně kompenzuje stát, uvedla Schillerová. Celkové náklady pro státní rozpočet přitom odhadla na zhruba 60 milionů Kč.