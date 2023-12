Konec těžkým sádrám? VZP přispěje dětem na ty odlehčené. Pojišťovna zvýhodní i některé stávající příspěvky

Autor: Shutterstock

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude v příštím roce přispívat pojištěncům do 18 let na odlehčenou sádru. Příspěvek bude možné čerpat do 1500 Kč na odlehčené sádry a lehké sádry z plastů, pryskyřice a karbonových vláken.





Kromě toho VZP rozšíří příspěvek na očkování proti HPV ve výši 1500 Kč i na dospělé klienty.