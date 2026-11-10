Konec papírových žádanek u lékaře. Vláda schválila změny, které usnadní přístup do zdravotnické dokumentace

Lékaři budou muset začít povinně využívat elektronické žádanky a zdravotnictví postupně přejde na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. Vyplývá to z vládou schválené novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, která má pomoci snížit administrativní zátěž zdravotníků, ale přispět i k lepší koordinaci péče a umožnit státu lépe sledovat její dostupnost.
Předloha počítá se zavedením tzv. eŽádanek od 1. července 2027 pro zobrazovací, konziliární a fyzioterapeutická vyšetření a od začátku roku 2028 pak pro laboratorní vyšetření (eŽádanky běží už nyní, ale lékaři nejsou povinni je využívat).
Povinné zapojení všech poskytovatelů nám nyní umožní systematicky sledovat čekací doby, lépe plánovat kapacity a zlepšovat dostupnost péče. Nejde tedy jen o nahrazení papírových formulářů, ale o důležitý krok k efektivnějšímu fungování celého zdravotnictví, vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Elektronické žádanky podle něj umožní kromě předávání informací mezi zdravotnickými zařízeními také sledování jednotlivých fází vyšetření, tedy dobu od vystavení žádanky až provedení daného úkonu. Stát tak má získat lepší představu o čekacích dobách, ale i o kapacitních problémech a nedostupnosti zdravotní péče.
Novela také nastavuje postupný plán přechodu systému k povinnému vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě vč. pravidel pro sdílení těchto informací mezi poskytovateli zdravotních služeb. S přechodem na povinnou elektronickou evidenci předloha počítá od 1. ledna 2029. Vedení elektronického pacientského souhrnu ve standardizovaném formátu zavede od 26. března 2029 a přesně o tři roky později by se měla povinnost vedení elektronických záznamů rozšířit i na další kategorie.
Kromě sdílení zdravotních údajů ve zdravotnictví by změny měly vést i k posílením práv pacientů na přístup k vlastním zdravotním informacím. Novela také připravuje české zdravotnictví na pravidla evropského prostoru pro zdravotní data.
Centrální služby elektronického zdravotnictví v současnosti využívá asi 9000 zdravotnických pracovníků měsíčně a je na ně připojeno 34 nemocnic. V souvislosti s elektronizací ministerstvo spustilo portál eZdraví, elektronické lékařské posudky a rozšířilo služby mobilní aplikace EZKarta.