Konec papírových formulářů. OSVČ budou přehledy podávat výhradně elektronicky

Přehledy o výši daňového základu musí živnostníci a podnikatelé od 1. ledna 2026 podávat pouze elektronickou formou.
Krom webových portálů jednotlivých zdravotních pojišťoven lze přehled zaslat také prostřednictvím datové schránky.
Interaktivní formulář provede plátce celým procesem podání. Většinu potřebných dat formulář čerpá přímo ze systému VZP. OSVČ vyplní výši daňového základu a následně zkontroluje automaticky vyplněná data a případně doplní chybějící údaje, které systém VZP nemá k dispozici. Formulář zároveň vypočítá pojistné, vyčíslí přeplatek nebo nedoplatek a v případě vzniku nedoplatku je součástí potvrzení QR kód, pomocí kterého lze platbu ihned snadno provést, popisuje výhody elektronického podání tisková mluvčí pojišťovny VZP Viktorie Plívová.
Samotné termíny pro podání přehledu se odvíjí od data pro podání daňového přiznání: OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání:
- OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2025: do 8. 4. 2026
- OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2025 daňový poradce: do 4. 5. 2026
- OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 1. 4. 2026 a následně ho do 4. 5. 2026 podaly elektronicky: do 4. 6. 2026
- OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2025 daňový poradce: do 3. 8. 2026
Stejné pravidlo platí i pro podání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení. Podání prostřednictvím papírových formulářů ale sociálka zrušila už letos.