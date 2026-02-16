Konec NZÚ zasáhne seniory, osoby se zdravotním postižením a nízkopříjmové rodiny, varuje ombudsman

Vláda plánuje výrazně osekat finanční podporu poskytovanou v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Z něj stát již 16 let přispívá tuzemským domácnostem například na zateplení, výměnu oken a další opatření, která pomáhají ušetřit na energiích. Jak ale kabinet Andreje Babiše avizoval, nově by se v programu mělo pokračovat jen prostřednictvím garancí a záruk k úvěrům, kterými si budou muset domácnosti úpravy financovat samy.
Podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka NZÚ za dobu svého fungování pomohla snížit účty za energie či zlepšit bydlení více než půl milionu domácností a pro mnohé představovala jedinou možnost, jak vůbec dosáhnout na důstojný domov. Křeček proto apeluje na premiéra Babiše, aby vláda tento dotační program zachovala.
Hlavní důvody pro zachování programu shrnul ombudsman v dopise adresovaném premiérovi, jedním z nich je i unáhlenost chystaných změn.
Omezení doposud stabilního a dlouhodobě fungujícího dotačního programu považuji za naprosto nepředvídatelný krok, který měl být oznámen se značným časovým předstihem. Negativně zasáhne do osudů mnoha domácností. Pro ty nejzranitelnější z nich to může dokonce znamenat pád do chudoby, obává se Křeček. Omezení programu pak podle něj není otázkou nedostatku financí, ale jde o politické rozhodnutí.
Podle nového ministra životního prostředí ale minulá vláda nadhodnotila očekávané příjmy z emisních povolenek, ze kterých se program částečně financuje a na další dotace tak není dost zdrojů. Současně ale Macinka navrhl rozpočet Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který dotační program spravuje, který pro NZÚ nepočítá s prostředky plynoucími z prodeje emisních povolenek a má přijít také o podíl z Modernizačního fondu. Ministerstvo financí si prosadilo použití peněz z povolenek jinde.
Případné zrušení, respektive úprava dosud platných podmínek NZÚ, podle Křečka nejvýrazněji dopadne na lidi, kteří již měli podání žádosti nachystané. Tedy si už vyběhali potřebná povolení a zajistili si projekt, který může stát až desetitisíce korun.
Ombudsman proto vyzívá všechny, kteří se na podání žádosti chystali, aby na podatelna@ochrance.cz napsali, co by pro ně zrušení této podpory znamenalo.
Státní fond životního prostředí nicméně stopl příjem žádostí koncem minulého roku, kdy došly peníze, jež byl v programu pro rok 2025 alokované. Důvodem měl být mimořádně velký zájem žadatelů.
Podle exministra životního prostředí Petra Hladíka pak existují tisíce lidí, kteří si ještě loni stihli žádost podat, mají za tím účelem připravené projekty, ale nový ministr životního prostředí Petr Macinka je nepodepsal. Hladík proto s bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou připravil petici za záchranu NZÚ ve stávající podobě.