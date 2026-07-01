Konec kryptobyznysu bez licence. ČNB povolila činnost 11 subjektům, Binance v EU končí

Od 1. července 2026 mohou v Evropské unii poskytovat služby související s kryptoaktivy jen firmy, které získaly povolení podle evropského nařízení MiCA. Česká národní banka dnes informovala, že k tomuto datu udělila kryptolicenci 11 subjektům.
Končí tak přechodné období podle evropského nařízení o trzích kryptoaktiv, známého jako MiCA. Po tomto datu mohou kryptoslužby v Evropské unii nabízet pouze právnické osoby s povolením od příslušného dohledového orgánu některého členského státu EU.
Povinnost získat licenci se týká například kryptoměnových směnáren a burz, poskytovatelů úschovy kryptoaktiv, obchodních platforem nebo subjektů, které v oblasti kryptoaktiv nabízejí investiční poradenství či správu majetku.
ČNB do 1. července 2026 posoudila celkem 251 žádostí o povolení k poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy. Z toho 204 žádostí bylo podáno v rámci přechodného období, které žadatelům umožňovalo poskytovat služby klientům do získání licence, nejpozději však právě do 1. července 2026.
Podle ČNB šlo o nejvyšší počet žádostí v celé Evropské unii. Velká část z nich ale byla podle centrální banky obsahově nedostatečná a postrádala zásadní dokumenty potřebné pro posouzení. Řada žádostí navíc přišla od subjektů bez prokazatelné historie, se sídlem na virtuální adrese nebo se záměrem působit hlavně v zahraničí. Některé firmy žádost podaly opakovaně.
Nařízení MiCA přineslo na trh kryptoaktiv jasná pravidla a vyšší standard ochrany klientů. Licencovaní poskytovatelé musí splňovat přísné požadavky na správu a ochranu klientských aktiv a podléhají dohledu příslušných orgánů. Je to významný krok k posílení důvěry v trh kryptoaktiv a také impuls k jeho dalšímu rozvoji, uvedl říká člen bankovní rady ČNB Jan Procházka.
Licence ale podle něj neznamená, že investoři přicházejí o riziko.
Investoři by měli mít i nadále na paměti, že ani povolení, ani dohled je nezbavují rizik spojených s investováním do kryptoaktiv. Obezřetnost, dostatek informací a důkladné porozumění investici zůstávají i nadále nejlepší ochranou každého investora, dodal Procházka.
Firmy, které povolení nezískaly, už nesmějí v EU dál nabízet služby související s kryptoaktivy. Musí zastavit nábor nových klientů a informovat ty stávající o tom, jak bude ukončení jejich činnosti probíhat. Poskytování služeb bez licence může vést k dohledovým a sankčním opatřením.
Dopad se týká i jedné z největších světových kryptoměnových burz Binance. Ta žádala o povolení u řeckého regulátora, do konce přechodného období ho ale nezískala. Od 1. července proto musí přestat poskytovat služby související s kryptoaktivy v celé Evropské unii, tedy i v České republice.
ČNB zároveň upozorňuje, že v Česku mohou vedle subjektů s tuzemským povolením působit také firmy s licencí z jiného členského státu EU, pokud využijí režim jednotného evropského trhu. Naopak české licencované firmy mohou po notifikaci poskytovat své služby i v dalších zemích EU.
Klienti by si měli ověřit, zda jejich poskytovatel má potřebné oprávnění. Status firmy lze zkontrolovat v registru ESMA nebo v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů na webu ČNB. Pokud poskytovatel licenci nemá, měli by klienti zvážit převod aktiv k licencovanému subjektu nebo do vlastní kryptoměnové peněženky.
Seznam subjektů s licencí ČNB k 1. 7. 2026
- Altlift s.r.o.
- COINMATE a.s.
- GG Digital, a.s.
- ILAVO GROUP a.s.
- Invity Finance s.r.o.
- IP wBTCb solutions, s.r.o.
- MipSoftware s.r.o.
- MP Developers s.r.o.
- Pluso a.s.
- Simple Coin s.r.o.
- wBTCb.cz, s.r.o.