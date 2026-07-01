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Konec kryptobyznysu bez licence. ČNB povolila činnost 11 subjektům, Binance v EU končí

Dalibor Z. Chvátal
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regulace kryptoměn Autor: Gabriela Hájková, Internet Info s.r.o. s využitím ChatGPT
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Od 1. července 2026 mohou v Evropské unii poskytovat služby související s kryptoaktivy jen firmy, které získaly povolení podle evropského nařízení MiCA. Česká národní banka dnes informovala, že k tomuto datu udělila kryptolicenci 11 subjektům.

Končí tak přechodné období podle evropského nařízení o trzích kryptoaktiv, známého jako MiCA. Po tomto datu mohou kryptoslužby v Evropské unii nabízet pouze právnické osoby s povolením od příslušného dohledového orgánu některého členského státu EU.

Povinnost získat licenci se týká například kryptoměnových směnáren a burz, poskytovatelů úschovy kryptoaktiv, obchodních platforem nebo subjektů, které v oblasti kryptoaktiv nabízejí investiční poradenství či správu majetku.

ČNB do 1. července 2026 posoudila celkem 251 žádostí o povolení k poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy. Z toho 204 žádostí bylo podáno v rámci přechodného období, které žadatelům umožňovalo poskytovat služby klientům do získání licence, nejpozději však právě do 1. července 2026.

Podle ČNB šlo o nejvyšší počet žádostí v celé Evropské unii. Velká část z nich ale byla podle centrální banky obsahově nedostatečná a postrádala zásadní dokumenty potřebné pro posouzení. Řada žádostí navíc přišla od subjektů bez prokazatelné historie, se sídlem na virtuální adrese nebo se záměrem působit hlavně v zahraničí. Některé firmy žádost podaly opakovaně.

Nařízení MiCA přineslo na trh kryptoaktiv jasná pravidla a vyšší standard ochrany klientů. Licencovaní poskytovatelé musí splňovat přísné požadavky na správu a ochranu klientských aktiv a podléhají dohledu příslušných orgánů. Je to významný krok k posílení důvěry v trh kryptoaktiv a také impuls k jeho dalšímu rozvoji, uvedl říká člen bankovní rady ČNB Jan Procházka.

Licence ale podle něj neznamená, že investoři přicházejí o riziko. Investoři by měli mít i nadále na paměti, že ani povolení, ani dohled je nezbavují rizik spojených s investováním do kryptoaktiv. Obezřetnost, dostatek informací a důkladné porozumění investici zůstávají i nadále nejlepší ochranou každého investora, dodal  Procházka.

Firmy, které povolení nezískaly, už nesmějí v EU dál nabízet služby související s kryptoaktivy. Musí zastavit nábor nových klientů a informovat ty stávající o tom, jak bude ukončení jejich činnosti probíhat. Poskytování služeb bez licence může vést k dohledovým a sankčním opatřením.

Dopad se týká i jedné z největších světových kryptoměnových burz Binance. Ta žádala o povolení u řeckého regulátora, do konce přechodného období ho ale nezískala. Od 1. července proto musí přestat poskytovat služby související s kryptoaktivy v celé Evropské unii, tedy i v České republice.

ČNB zároveň upozorňuje, že v Česku mohou vedle subjektů s tuzemským povolením působit také firmy s licencí z jiného členského státu EU, pokud využijí režim jednotného evropského trhu. Naopak české licencované firmy mohou po notifikaci poskytovat své služby i v dalších zemích EU.

Klienti by si měli ověřit, zda jejich poskytovatel má potřebné oprávnění. Status firmy lze zkontrolovat v registru ESMA nebo v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů na webu ČNB. Pokud poskytovatel licenci nemá, měli by klienti zvážit převod aktiv k licencovanému subjektu nebo do vlastní kryptoměnové peněženky.

Seznam subjektů s licencí ČNB k 1. 7. 2026

  1. Altlift s.r.o.
  2. COINMATE a.s.
  3. GG Digital, a.s.
  4. ILAVO GROUP a.s.
  5. Invity Finance s.r.o.
  6. IP wBTCb solutions, s.r.o.
  7. MipSoftware s.r.o.
  8. MP Developers s.r.o.
  9. Pluso a.s.
  10. Simple Coin s.r.o.
  11. wBTCb.cz, s.r.o.
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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