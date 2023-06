Končíte vysokou. Jak to bude se zdravotním pojištěním?

Autor: Depositphotos

Za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nedosáhlo ještě 26 let, platí zdravotní pojištění stát. Student, který ukončí vysokou školu, je z hlediska zdravotního pojištění za nezaopatřené dítě považován ještě po celý měsíc, ve kterém studium řádně ukončil a také po celý následující měsíc. Rozhodným momentem je v tomto případě složení závěrečné zkoušky, nikoli promoce.





Abyste zůstali zařazení v kategorii státního pojištěnce i další měsíc po tom, v němž jste složili státnice, musíte splnit určité podmínky. Zatímco v měsíci, kdy úspěšně uděláte státnice, můžete být výdělečně činní, tak v tom následujícím naopak nesmíte po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V opačném případě budete vyřazeni z kategorie státních pojištěnců.





Jaké situace mohou v souvislosti s absolvováním vysoké a zdravotním pojištěním nastat:

nastoupíte do zaměstnání – pojistné hradíte v roli zaměstnance a také ho za vás odvádí zaměstnavatel,

začnete podnikat – pojistné platíte sami jako OSVČ,

přihlásíte se na úřad práce – pojistné za vás platí stát,

nepřihlásíte se na úřad práce (a nejste státním pojištěncem ani z jiného důvodu) – pojistné si musíte platit sami jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Období mezi bakalářským a magisterským studiem

Jak je to s pojistným při přechodu z bakalářského na navazující studium? Absolvent bakalářského studia je považován za nezaopatřené dítě i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, vysvětlila Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že podmínkou je, aby studium bezprostředně navazovalo na skončení studia na původní vysoké škole (nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců).

Pokud jste se rozhodli pokračovat ve studiu na vysoké až s odstupem nějakého času (kdy např. pracujete nebo podnikáte), bude za vás stát opět platit pojistné od chvíle, kdy začnete studovat, nejdéle však do 26 let.