Komerční pojišťovna začala k životku nabízet nový fond s garantovaným 2% výnosem

Komerční pojišťovna začala k investičnímu životnímu pojištění Vital Invest nabízet novou řadu garantovaného podílového fondu Protetive, nyní s číslem 14. U fondu je zaručena návratnost vkladu a minimální zisk ve výši 2 % p.a.

Parametry fondu

Název fondu: Protective 14

ISIN: XS2379067726

Jednorázový vstupní poplatek: 1,15 %

Roční poplatek za správu investice: 0,72%

Podkladové aktivum: EURO iSTOXX Equal Weight Constant 50

Měna fondu: EUR

Podílový fond Protetive 14 je možné sjednat až do 8. dubna 2022. Investiční horizont je na 6 let a to to května 2028. (Podrobné informace k podílovému fondu).