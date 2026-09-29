Komerční banka zvýší sazbu u půlročního termínovaného účtu. Na lepší zhodnocení dosáhnou i podnikatelé

Komerční banka od října zvýší úrokovou sazbu u šestiměsíčního termínovaného vkladu ze současných 3,5 % na 4 % p. a. Termínovaný účet umožňuje banka sjednat plně digitálně v aplikaci KB+. Majitelé účtu neplatí za jeho vedení, musí na něj ale vložit aspoň 5000 Kč. Sazba se vztahuje na částku do 10 mil. Kč.
Banka nabízí také vklad na 3 měsíce (2,5 % p. a.) nebo 12 měsíců (3 % p. a.).
Po skončení vázací doby banka převede peníze i s úroky na vámi stanovený běžný nebo spořicí účet. Je ale možné si také nastavit automatickou obnovu termínovaného vkladu a ponechat v bance prostředky na navazující období. Pokud byste se naopak rozhodli účet vybrat před koncem vázací doby, bude vás to stát min. 250 Kč.
Na sazbu dosáhnou retailoví klienti v aplikaci KB+, ale výhody mohou využít také podnikatelé a malé firmy, opět prostřednictvím aplikace MojeBanka.
Pro podnikatele nabízí banka i termíňák na tři měsíce se sazbou 3 % ročně nebo 12měsíční vklad se sazbou 3,5 % ročně. Za předčasný výběr banka opět účtuje min. 250 Kč.