Komerční banka znovu láká na bonus. Za zřízení a převedení účtu připíše až 4000 Kč

Komerční banka opakuje nabídku pro nové klienty. Za založení a používání účtu můžete získat až 3000 Kč, další tisícovku za převedení účtu z jiné banky.
Komerční banka znovu nabízí novým klientům bonus až 4000 Kč. Podobnou akci měla už na jaře letošního roku, aktuální nabídka platí do 30. listopadu 2026.
Až 3000 Kč můžete získat za používání nového účtu. Banka sleduje tři kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém si účet založíte. V každém z nich dostanete 500 Kč, pokud alespoň pětkrát zaplatíte debetní kartou, a dalších 500 Kč, pokud vám na účet přijde v souhrnu nejméně 15 000 Kč. Obě podmínky se posuzují samostatně, takže za tři měsíce lze získat celkem až 3000 Kč.
Klienty odměňujeme za činnosti, které s účtem běžně dělají – platí kartou a nechávají si na něj posílat příjem. Mohou tak získat až 3 000 Kč a současně si KB+ vyzkoušet v situacích, které řeší každý den. Další tisícikorunu získají, pokud do Komerční banky převedou svůj dosavadní účet, říká Miroslav Hiršl, člen představenstva a vrchní ředitel retailového bankovnictví Komerční banky.
Zbývajících 1000 Kč banka vyplatí, pokud si do Komerční banky převedete účet z jiné banky a zároveň požádáte o ukončení původního účtu.
Při založení účtu v KB+ si můžete vybrat z tarifů Start, Standard, Komfort nebo Exclusive. Základní tarif Start zahrnuje běžný účet, debetní kartu, online platby a bankovnictví KB+ bez měsíčního poplatku. Vyšší tarify podle zvolené varianty přidávají například multiměnový účet, více účtů a karet, širší možnosti výběrů z bankomatů nebo výhodnější směnný kurz.