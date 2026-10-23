Komerční banka zlevnila půjčky. Konkurence nabízí sazbu i pod 4 % p.a.

Komerční banka (KB) snížila úrokovou sazbu spotřebitelského úvěru s názvem Osobní půjčka ze 4,99 % na 4,69 % p.a.. Zvýhodněná nabídka platí do 30. 11. 2026. Nižší sazby ale můžete získat i u konkurence. Ne vždy však bez dalších podmínek.
U KB si můžete půjčit až 2,5 mil. Kč bez dokládání účelu. Splatnost je od 3 měsíců do 8 let. Mimořádné splátky a předčasné splacení jsou bez poplatku.
Obecně jde o dobrou nabídku s dobrou úrokovou sazbou, ale přesto na nejnižší sazbu nemusíte dosáhnout. Komerčka ji totiž stanoví podle vaší bonity a parametrů úvěru. Podle údajů KB získalo od ledna do konce září 2026 sazbu do 5,90 % p.a. cca 48,3 % klientů s půjčkou od 250 000 Kč korun.
Konkurence nabízí i nižší sazby, ale stále je důležitá vaše bonita
Pokud si chcete půjčit, můžete porovnat také nabídky dalších poskytovatelů:
Zonky (Air Bank): nabízí sazbu od 3,75 % p.a.
Trinity Bank: U Lepší půjčky nabízí výslednou sazbu 3,97 % p.a., ale základní je 9,99 % p.a. Nižší sazbu získáte díky odměně za řádné splácení. Při opakovaném porušení podmínek o ni můžete přijít.
Trinity Bank mírně zlevnila Lepší půjčku. Při řádném splácení nabídne sazbu 3,97 % p. a.
Air Bank: Nabízí bonusovou sazbu od 4,40 % p.a. při řádném splácení.
Česká spořitelna: Má v akci půjčku od 4,39 % p.a.. Od 23. 10. 2026 do 31. 12. 2026 navíc v rámci akce vrací úroky za první 3 celé kalendářní měsíce po čerpání. Musíte ovšem splnit podmínky akce.
mBank: Nabízí mPůjčku od 4,49 % p.a. bez poplatků za sjednání, vedení a předčasné splacení.
Raiffeisenbank: Má Minutovou půjčku od 4,90 % p.a., nově až do 2 milionů korun.
MONETA Money Bank: Nabízí půjčku od 4,90 % p.a. A pokud předložíte schválenou nabídku jiné banky s nižší sazbou a srovnatelnými parametry, může vám úrok dorovnat. Akce se však nevztahuje na některé bonusové sazby.