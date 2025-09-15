Měšec.cz  »  Komerční banka dočasně zlevní hypotéky a odpustí některé poplatky

Komerční banka dočasně zlevní hypotéky a odpustí některé poplatky

Monika Veselíková
Dnes
Hypotéky Autor: Depositphotos

Zájemci o hypotéku mohou u Komerční banky do 30. září 2025 dosáhnout na výhodnější úrokovou sazbu. Jaké jsou podmínky?

Zvýhodněná sazba 4,29 % p. a. je určena pro hypotéky s LTV do 80 %, případně až do 90 % pro žadatele do 36 let, a fixace na 2 až 3 roky. Mnoho domácností díky zkušenosti z posledních dvou let již nechce čekat na lepší poměr mezi cenou nemovitostí, které stále rostou, a úrokovou sazbou hypoték. Do bydlení tak investují právě nyní. Jednoznačně přitom preferují fixace na dva až tři roky, a právě na tyto nejoblíbenější fixace je naše zářijové snížení sazeb zaměřeno, vysvětluje Ondřej Šuchman, manažer hypoték Komerční banky.

Kdo chce na lepší sazbu dosáhnout, musí zároveň:

  • využívat běžný účet u Komerční banky jakožto hlavní,
  • sjednat si životní pojištění a pojištění nemovitosti u KB pojišťovny.

Akční nabídka platí do 30. září, současně s výhodnější sazbou pak mohou klienti Komerční banky ušetřit také 4900 Kč – díky odpuštění poplatku za zpracování úvěru a ocenění nemovitosti. Po dobu kampaně přitom banka nebude vyžadovat doložení průkazu energetické náročnosti budovy. 

Nabídka se vztahuje i na Americkou hypotéku, u které sazba začíná na 4,69 % p. a., a platí za splnění stejných podmínek jako u standardní hypotéky.

TIP: Potřebujete najít nejvýhodnější hypotéku na trhu? Zkuste náš srovnávač.

Průměrná nabídková sazba hypoték se nyní podle Swiss Life Hypoindexu drží pod pětiprocentní hranicí, přičemž nejnižší běžně dostupné sazby se podle hypotečního analytika Swiss Life Selecet Jiřího Sýkory pohybuje těsně nad 4 %.

Přesto, že úrokové sazby u hypoték v posledních měsících klesají, dynamika poklesu je velmi nízká. Nevidím důvod, proč by měly růst, ale rozhodně nevidím taky žádný důvod, proč by měly úrokové sazby klesat. Když se podíváme na zájem klientů, tak vidíme, že je, zvláště v posledních měsících, skutečně vysoký, popisoval nedávno v našem podcastu s Měšcem v plusu David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

